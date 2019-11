Camera Reprezentantilor il investigheaza pe Trump: A mintit sau nu Presedintele cu privire la relatiile cu rusii?

Ziare.

Douglas Letter, consilierul general al Camerei Reprezentantilor (camera inferioara a Parlamentului amercian), s-a adresat Curtii de Apel din Districtul Columbia pentru a"Oare a mintit presedintele? Nu a fost presedintele sincer in raspunsurile date Comisiei Mueller?", s-a intrebat retoric Douglas Letter.Raportul Comisiei de investigatii privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu echipa presedintelui Donald Trump nu l-a exonerat pe liderul de la Casa Alba, a afirmat in iulie, in Congresul SUA, procurorul special Robert Mueller., subliniind ca in cazul in care Comisia de ancheta ar fi fost convinsa ca presedintele Donald Trump nu a comis nicio infractiune, ar fi transmis clar acest lucru."Anunt oficial inchiderea Biroului procurorului special si imi prezint demisia de la Departamentul Justitiei si revenirea in sfera privata. Ancheta este finalizata, raportul vorbeste de la sine. Procurorul general a prezentat public, pe larg, concluziile investigatiei.", a declarat atunci Robert Mueller.Referindu-se la situatia presedintelui Donald Trump, criticat pentru ca echipa sa de campanie electorala ar fi avut contacte cu Rusia si pentru ca ar fi incercat sa obstructioneze ancheta, Robert Mueller a precizat: "In cazul in care membrii Comisiei de ancheta ar fi fost convinsi ca presedintele in mod clar nu a comis nicio infractiune, am fi spus acest lucru. Cu toate acestea,. Conform politicii Departamentului Justitiei, un presedinte nu poate fi pus sub acuzare pentru o infractiune federala cat timp este in functie. Este neconstitutional. Chiar daca inculparea ar fi tinuta secreta, ascunsa de public, acest lucru este interzis. Prin urmare, inculparea presedintelui pentru o infractiune nu a fost o optiune pe care sa o luam in considerare".. Departamentul Justitiei ii ceruse lui Donald Trump sa invoce privilegiul prezidential pentru a bloca citatiile care il vizeaza pe procurorul general, William Barr.Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, a decis ca va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie acuzat ca a incercat sa obstructioneze justitia.. Secretarul Justitiei, William Barr, care este si procuror general, a redactat raportul, tinand secrete anumite fragmente ale documentului. O versiune redactata a fost trimisa Congresului, iar alta a fost publicata.Presedintele SUA, Donald Trump, a denuntat, la sfarsitul lunii mai,elaborat de procurorul special Robert Mueller, despre care crede ca este opera unor politicieni "democrati" care il urasc. "Sunt facute afirmatii despre mine de anumiti oameni, in nebunescul raport Mueller, scris de fapt de 18 democrati furiosi care ma urasc; sunt afirmatii fabricate si total neadevarate. Este vorba de o farsa lansata in mod total ilegal si care nu ar fi trebuit sa se intample niciodata", a transmis Donald Trump prin Twitter.