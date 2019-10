Ce contacte are Trump in Ucraina

Viktor Pinciuk

Donald Trump nu a fost niciodata in Ucraina. Nu s-a interesat de aceasta tara si in ultimii ani a atacat-o verbal in repetate randuri. Presedintele SUA i-a reprosat fostei republici sovietice ca i-a sabotat campania electorala din 2016. Pe atunci informatii parvenite de la Kiev au provocat demisia sefului sau de campanie, Paul Manafort , care consiliase anterior Partidul prorus al Regiunilor, incasand, aparent ilegal, bani pentru aceasta activitate. Pe acest fundal, raporturile lui Trump cu fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko au fost retinute. In schimb, in discutia telefonica avuta in iulie cu succesorul lui Porosenko, Volodimir Zelenski , convorbire care a declansat acum un scandal, Trump nu a facut deloc economie de complimente. "Aceasta este o tara extraordinara. Am numerosi prieteni ucraineni, sunt oameni extraordinari."Legaturile ucrainene ale lui Trump ii cuprind pe cei ce il cunosc si pe cei care au cumparat imobile ale sale. Probabil cel mai cunoscut om din prima categorie este miliardarul Viktor Pinciuk. De numele sau se leaga una din primele aparitii publice ale lui Trump legate de Ucraina, care a avut loc in septembrie 2015. Candidatul republican cu sanse reale la presedintie de atunci a participat prin teleconferinta la forumul YES, o manifestare privata a lui Pinciuk, in cadrul careia politiceni si experti din vest au discutat despre relatiile Ucrainei cu occidentul.In Ucraina Pinciuk este dintre cei pe care lumea ii califica drept oligarhi. In diverse clasamente el se numara intre cei mai bogati ucraineni. Acest ginere al fostului presedinte al Ucrainei, Leonid Kucima, in varsa de 58 de ani, provine din orasul Dnipro (odinioara Dnipropetrovsk), si este proprietarul unei fabrici de tevi si al unui trust media, inclusiv al posturilor tv STB si ICTV, care sunt "cele mai mari din tara", dupa cum afirma conducerea acestora.Aparitia video a lui Trump la acea manifestare a durat 20 de minute si l-a costat pe Pinciuk, potrivit presei, 150.000 de dolari. Despre eventuale interese comune de afaceri ale lor nu se stie nimic. In timpul forumului intrebarile au fost puse de Douglas Schoen, un publicist din SUA, politolog si comentator al postului de televiziune american Fox News, postul preferat al lui Donald Trump. Schoen lucreaza de multa vreme pentru Pinciuk si este inregistrat la Ministerul Justitiei din SUA ca lobbyist oficial al acestuia. Trump a afirmat atunci ca ar cunoaste "multi oameni care traiesc in Ucraina", i-a calificat pe acestia drept "fantastici" si l-a elogiat pe Pinciuk: "Viktor este un om deosebit si un intreprinzator deosebit. Cand a fost in vizita la mine i-am spus ca probabil am mai multe de invatat eu de la el decat are el de la mine." Trump a afirmat de asemenea ceea ce a repetat patru ani mai tarziu in discutia telefonica avuta cu Zelenski, anume ca state europene, intre care Germania, ar face prea putin pentru Ucraina.Un alt ucrainean cunoscut care are legaturi cu Trump este Pavlo Fuks, un intreprinzator in varsta de 47 de ani originar din Harkov, oras aflat in estul Ucrainei. El a activat vreme indelungata in Rusia, unde a fondat o mare firma imobiliara. Intr-un interviu oferit agentiei Bloomberg, Fuks a declarat ca l-a cunoscut pe Trump in 2005 si ca s-ar fi intalnit de mai multe ori cu el si cu copiii sai, Ivanka si Donald Trump Jr. In context s-a discutat despre ideea de a construi la Moscova un Trump-Tower. Afacerea nu s-a materializat fiindca, potrivit lui Fuks, Trump ar fi cerut un pret prea mare.Fuks traieste in prezent in Ucraina si in Rusia numele sau se afla pe o lista a sanctiunilor pe care Moscova a introdus-o in reactie la o masura similara luata de Kiev. Se stie de asemenea ca Fuks a fost unul din ucrainenii care s-au deplasat in februarie 2017 la Washington, desi nu a luat parte la investitura lui Trump. In toamna aceluiasi an Fuks a organizat o vizita la Harkov a fostului primar al New York-ului, Rudy Giuliani.Giuliani este avocatul personal al lui Trump si se afla acum in centrul scandalului generat de convorbirea telefonica Trump-Zelenski. Potrivit datelor oficiale, Giuliani a calatorit atunci la Harkov pentru a povesti din experienta acumulata ca primar al New York-ului dupa atentatele de la 11 septembrie 2001. In timpul alegerilor prezidentiale din Ucraina, in primavara acestui an, mass-media ucrainene au relatat ca Fuks ar fi co-finantat campania lui Zelenski. Fuks a dezmintit insa aceasta afirmatie.Stranse legaturi cu Giuliani intretine si primarul Kievului, fostul campion mondial de box Vitali Kliciko. Si acesta il cunoaste personal pe Trump. In vara, cand a izbucnit un conflict intre Kliciko si seful administratiei prezidentiale a lui Zelenski, fostul boxer in varsta de 48 de ani s-a deplasat la New York pentru a se intalni cu Giuliani si a postat pe retelele de socializare o fotografie comuna - evident pentru a arata ca are aliati de nadejde in lupta pe care o poarta la Kiev.Aceasta deplasare a avut loc la cateva zile de la controversata convorbire telefonica Trump-Zelenski, in care Trump l-a indicat pe Giuliani drept interlocutor in contextul posibilelor investigatii indreptate impotriva activitatilor fostului vicepresedinte SUA, Joe Biden, si a fiului acestuia, Hunter. Kliciko a declarat marti, la marginea unei manifestari desfasurate la Kiev, ca nu a discutat cu Giuliani despre Biden.In cadrul uni interviu oferit mai demult postului tv "112 Ukraine", Vitali Kliciko a povestit ca el si fratele sau Vladimir, si el un fost boxer profesionist, l-au cunoscut pe Trump in timpul carierei lor sportive. Cei doi frati au boxat in fostul cazino al lui Trump "Taj Mahal" si miliardarul a fost de multe ori de fata la meciuri, invitandu-i pe acestia la el acasa dupa meciuri.Exista si alti oameni, mai putin cunoscuti, cu legaturi in Ucraina, ale caror nume se vehiculeaza in legatura cu scandalul actual. Doi dintre acestia sunt mai proeminenti: Igor Fruman si Lev Parnas. Sunt oameni de afaceri din Florida, originari din Odessa. Potrivit mass-media din SUA, cei doi au finantat diverse evenimente la care au participat Trump si alti candidati republicani. Ei s-ar fi intalnit si cu Trumnp si cu fiul acestuia, Donald Jr. Dar cel mai important este faptul ca ambii se numara intre clientii lui Giuliani. Ei l-ar fi ajutat pe avocatul lui Trump sa stabileasca diverse contacte in Ucraina in legatura cu cazul Biden, inclusiv cu fosti procurori generali.In sfarsit, exista o duzina sau chiar mai multi ucraineni care au cumparat imobile de la Trump sau care au co-finantat constructia acestora, nu doar in SUA. Intre acestia sunt nume cunoscute, cum ar fi un fost sef al administratiei locale dintr-un mare oras din estul Ucrainei sau fiica unui fost om de afaceri ucrainean, banuit de operatiuni de spalare de bani. Dar este greu de stabilit numarul exact al oamenilor de acest fel.