Chinezii il acuza pe Trump dupa ce a anulat intalnirea cu Kim Jong-un: E un presedinte "sinistru", care greseste. America e singura vinovata

Intalnirea dintre dictatorul din Coreea de Nord, Kim Jong-un, si Donald Trump era programata pentru 12 iunie. Chiar daca Phenianul a distrus intre timp un laborator de teste nucleare - in semn de bunavointa in ceea ce priveste dezarmarea nucleara - Donald Trump a anuntat, totusi, ca mesajele pline de ura ale lui Kim Jong-un fac imposibila intalnirea programata , potrivit BBC Presa din China - tara care este aliata a Coreei de Nord - a criticat aspru atitudinea lui Trump. Astfel, Shanghai Morning Post a publicat pe prima pagina o imagine cu siluetele sefilor de stat din America si Coreea de Nord, in care Donald Trump este infatisat indepartandu-se de Kim Jong-un.Ziarul Reference News titreaza: "Trump anunta anularea brusca a intalnirii cu Kim" si "SUA isi retrag invitatia lansata Chinei de a participa la un exercitiu militar". Intr-adevar, cele doua state trebuiau sa participe la un exercitiu comun, dar SUA au retras invitatia Chinei din cauza actiunilor acesteia din Marea Chinei de Sud.Publicatia Global Times, pe de alta parte, aminteste ca liderul de la Phenian a dat dovada de bunavointa invitand jurnalistii la distrugerea unui santier de incercare a armelor nucleare si ca atitudinea lui Trump da o lovitura grea progreselor care se facusera privind situatia din peninsula Coreea.In ziarul pro-chinez din Hong Kong intitulat Ta Kung Pao a aparut un articol in care se arata ca "America este singura vinovata pentru anularea summit-ului Trump-Kim".Nici internautii chinezi n-au primit cu prea mare bucuria anuntul lui Trump.Pe blogul Sina Weibo, mii de utilizatori si-au exprimat dezaprobarea fata de discursul lui Trump, pe care il citisera intr-o varianta tradusa in chineza in ziarul Global Times."El (Trump - n.red.) este cel mai putin de incredere presedinte", scrie un utilizator. "America e chiar nerusinata", adauga un altul. Unii dintre utilizatori l-au numit pe Trump "sinistru" si "dezgustator".Aceste reactii merita mentionate, in conditiile in care opinia publica din China nu l-a sustinut intotdeauna neconditionat pe liderul de la Phenian, pe care ajunsese sa-l numeasca la un moment dat "Kim cel gras". Chiar si presa chineza condamna primele teste nucleare care au avut loc in Coreea de Nord.Acum, insa, opinia multor internauti din China este ca liderul de la Phenian a facut multe pentru a lega o relatie buna cu restul lumii, iar Trump a gresit. Unii se intreaba chiar - amintind de trecutul de om de afaceri al presedintelui american - daca nu cumva acesta agita intentionat lucrurile in peninsula, ca sa scada preturile terenurilor, inclusiv intr-o provincie chineza.Multi dintre internauti spera ca intalnirea dintre cei doi lideri va avea loc, totusi. Daca nu din motive geopolitice, atunci macar ca sa isi etaleze coafurile.