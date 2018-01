Cine a pierdut si cine a castigat de pe urma crizei din SUA

1. Republicanii din Senat

Avand in vedere ca blocajele similare din 2013 si 1995-1996 s-au terminat cu o capitulare a republicanilor, micile victorii inregistrate acum la negocierile cu democratii sunt valoroase, potrivit BBC Grupul republicanilor a ramas unit, pierzand doar patru senatori inainte de votul de vineri. Cei mai multi au adoptat aceeasi pozitie: au refuzat sa negocieze probleme legate de imigratie sub amenintarea blocajului administratiei guvernamentale. E aceeasi strategie pe care democratii au folosit-o cu succes in 2013.De fapt, republicanilor nu le-ar fi fost atat de greu sa dea un vot de sustinere a imigrantilor in Senat. Multi dintre senatorii republicani isi doresc ca asa-numitii "Dreamers" - minorii adusi ilegal in tara si aflati acum in pericol de deportare - sa primeasca drept de sedere. Dar argumentul a fost o arma eficienta la negocieri.Nimic din ceea ce liderul majoritatii Republicane din Senat Mitch McConnell a acceptat la negocieri nu exclude posibilitatea incercarii de a obtine sustinerea democratilor pe teme sensibile ca: programul DACA, loteria vizelor si construirea zidului la granita cu Mexicul.Mesajul republicanilor a fost transant: democratii au blocat activitatea Guvernului in incercarea de a obtine protectie pentru imigrantii ilegali. Cu toate ca oamenii i-au ascultat pe republicani, au fost de partea democratilor, potrivit celor mai multe sondaje de opinie.S-ar putea ca lucrurile sa fi stat altfel daca blocajul ar fi fost unul de durata. Dar n-a fost. Asa ca daca republicanii sperau ca blocajul sa ii impiedice pe democrati sa castige la alegerile mid-term din noiembrie, s-ar putea sa fie dezamagiti.Pe de alta parte, e prima oara cand un blocaj al activitatii guvernamentale se petrece in vreme ce acelasi partid controleaza si Casa Alba si ambele camere ale Congresului. In consecinta, daca votantii vor pune criza pe seama celor aflati la putere, republicanii vor avea de pierdut in noiembrie.In acelasi timp, daca nu se va tine de promisiune si nu va favoriza un vot pe tema imigratiei in trei saptamani, credibilitatea lui Mitch McConnell ar putea scadea.Democratii au avut o mana moarta in negocierile ocazionate de blocarea activitatii guvernamentale. Cu toate astea si-au jucat cartile cat de bine au putut. Si au atras de partea lor cativa republicani, printre care Jeff Flake din Arizona si Lindsey Graham din Carolina de Sud. Ar putea chiar sa mai castige simpatia altor senatori republicani, cum ar fi Susan Collins din Maine si Lisa Murkowski din Alaska, iar asta i-ar putea ajuta in viitoarele negocieri.Si democratii au fost uniti in timpul negocierilor. In plus, democratii care reprezinta statele conservatoare si care vor candida la alegerile mid-term au castigat experienta si imagine, in urma crizei. Americanii nu prea tin cont pe termen lung de blocajele guvernamentale, asa ca imaginea democratilor de politicieni care pun bete in roate sistemului va fi de scurta durata.In plus, reautorizarea programului Chip pentru o perioada de sase ani a reprezentat o victorie clara pentru democrati.Din alt punct de vedere, democratii (cu putin sprijin din partea republicanilor) au fost cei care au blocat activitatea Guvernului si tot ei au cedat la negocieri. Blocajul a fost numit "al lui Schumer (liderul democratilor din Senat - n.r.) " si eticheta se va pastra macar o vreme.Parte dintre analistii americani au concluzionat chiar ca recenta capitulare a democratilor in negocierile pe tema DACA indica faptul ca oamenii nu ii mai sustin.In primul rand, a trecut de primul blocaj guvernamental din cariera lui de presedinte fara sa faca nimic exagerat. Iar blocajul nu a paralizat activitatea guvernului pentru ca a inceput vineri noaptea si s-a incheiat luni. Acum Trump poate sustine linistit ca singurul lui interes a fost rezolvarea crizei. Cu toate ca pe Twitter a mai postat mesaje impotriva democratilor.Liderul democratilor declara in weekend ca Donald Trump a fost ca un jeleu la negocieri. De fiecare data cand se intrevedea un acord, Trump punea noi conditii. Pana si republicanii s-au plans ca nu sunt condusi cu mana forte de catre Trump. In plus, presa americana scria ca presedintele SUA a ramas la Casa Alba, frustrat ca nu se poate duce la resortul sau din Mar-a-Lago. Intr-un fel sau altul, Donald Trump a si pierdut ceva in materie de imagine.