Clipul zilei: Are Trump chelie?

O rafala puternica de vant a aratat ceea ce pare a fi chelia presedintelui american.De-a lungul timpului, coafura lui Donald Trump a fost subiectul multor speculatii, unii intrebandu-se daca presedintele poarta peruca sau daca a apelat la implant de par, informeaza CNN Intr-un interviu acordat revistei Rolling Stone in mai 2011, Trump spunea despre parul sau ca "."Harold Bornstei, medicul personal al lui Trump, spunea inaintea alegerilor din 2016 ca, daca va fi ales presedinte, Donald Trump "va fi cel mai sanatos presedinte pe care Statele Unite l-a avut vreodata". Anul trecut, Bornstei declara ca liderul de la Washington "are tot parul".Luna trecuta, Ronny Jackson, medicul Casei Albe, preciza ca presedintele este sanatos, insa ia si cateva pastile, inclusiv Propecia, un tratament care este folosit de barbati pentru a-si trata problemele cu podoaba capilara.Intr-un capitol al cartii "Fire and Fury: Inside the Trump White House", Michael Wolff a scris si ce le-a dezvaluit Ivanka Trump prietenilor ei despre originea parului blond al tatalui sau: "un craniu chel sus, absolut curat - o mica insula limitata multumita unei operatii a scalpului - inconjurat de un cerc de par in fata si in parti, care este indreptat pentru a acoperi partea de sus."C.S.R.