Donald Trump acuza de tradare presa care a dezvaluit cum SUA a lansat atacuri cibernetice impotriva Rusiei

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country..... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019

Accusing the press of treason is dangerous.

We described the article to the government before publication. As our story notes, President Trump's own national security officials said there were no concerns. https://t.co/MU020hxwdc pic.twitter.com/4CIfcqKoEl - NYTimes Communications (@NYTimesPR) June 16, 2019

Dupa ce au vorbit vreme de trei luni cu fosti si actuali reprezentanti ai Guvernului federal al SUA, jurnalistii de la New Yotk Times au publicat o ancheta din care reiese ca America a lansat, cu forte sporite, atacuri cibernetice care au vizat reteaua electrica a Rusiei.Potrivit surselor care si-au pastrat anonimatul, acest atac a fost lansatParte dintre reprezentantii guvernamentali sustin ca SUA trebuiau demult sa ia aceste masuri. Si asta din cauza ca FBI si Departamentul de Securitate Interna avertizeaza deja de ani buni ca Rusia a penetrat sistemele online ale americanilor si ar putea incerca sa saboteze centrale nucleare, conducte de petrol sau chiar sa compromita rezervele de apa ale SUA.Pe de alta parte, exista si oficiali care - desi nu dezaproba cu totul interventiile cibernetice in Rusia - sustin ca prioritate ar trebui sa fie evitarea declansarii unui razboi cibernetic dintre americani si rusi.Oficialii citati de New York Times au refuzat sa dea prea multe detalii despre atacurile cibernetice. E insa clar ca - daca ele chiar au existat - au fost lansate de o structura care functioneaza in subordinea Pentagonului si care a primit, in 2018, puteri sporite din partea Casei Albe si a Congresului.Documentul care a oferit respectivele puteri sporite - si care se numeste Memorandumul Prezidential pentru Securitate Nationala nr. 13 - este secretizat.Tot oficialii consultati de NY Times au sustinut ca - in baza unor adaptari ale legislatiei efectuate in 2018 - atacurile cibernetice pot fi autorizate, la fel ca si cele clasice, de Secretarul Apararii, fara acordul prealabil al presedintelui SUA.In context, surse din cadrul Pentagonului si serviciilor de informatii americane au precizat pentru NY Times ca au evitat sa-l tina la curent pe Trump cu privire la pregatirea atacurilor cibernetice asupra Rusiei. Motivul acestei politici a fost ca Pentagonul s-ar fi temut ca Trump sa nu anuleze misiunea sau sa nu cumva sa vorbeasca despre ea cu oficiali straini (cum a facut in 2017, cand a discutat cu un oficial rus despre o misiune delicata a americanilor in Siria).Sursele au sustinut ca - de fapt - prin aceasta misiune n-au vrut decat sa isi faca simtita "prezenta notabila" in sistemul de control al retelelor electrice din Rusia. Cu toate astea, nu exista inca dovezi ca americanii ar fi intrerupt efectiv alimentarea cu energie electrica, in vreo zona a tarii lui Putin.In urma publicarii anchetei, Donald Trump a reactionat pe Twitter, acuzandu-i pe jurnalisti de tradare.Ulterior, intr-o noua postare, Trump i-a numit pe cei considerati de elveritabiliCotidianul NY Times a replicat, tot pe Twitter, si nu printr-o postare pe propria pagina, ci chiar printr-un comentariu la postarea lui Donald Trump.Jurnalistii i-au transmis lui Trump ca e periculos sa acuzi presa de tradare si ca ei au comunicat Guvernului SUA ce vor sa scrie, iar oficialii le-au transmis ca publicarea informatiilor nu pune nicio problema de securitate nationala.G.K.