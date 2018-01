Donald Trump ar fi spus ca nu mai vrea imigranti din "cocini de tari", desi acum neaga

SHAME ON TRUMP! The world is witnessing a new low today with this #ShitholeNations remark! totally unacceptable! uncalled for moreover it shows a lack a respect and IGNORANCE never seen before in the recent history of the US by any President! Enough is enough!! - Laurent Lamothe (@LaurentLamothe) January 12, 2018

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

Ziare.

com

Surse citate de Washington Post si CNN sustin ca presedintele Statelor Unite a facut declaratia la o intalnire desfasurata cu usile inchise, in Biroul Oval. Cuvintele jignitoare ar fi fost folosite de Trump pentru a respinge un compromis in legatura cu loteria vizelor.Mai exact, in vreme ce presedintele militeaza pentru desfiintarea acesteia, senatorii Dick Durbin si Lindsey Graham i-ar fi propus lui Trump pastrarea loteriei, dar injumatatirea numarului de imigranti carora li se va permite sa vina in Statele Unite.Printre ei s-ar fi numarat beneficiarii programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) si cetateni din tari carora li s-a oferit protectie temporara, cum ar fi Haiti. Tarii insulare din Marea Caraibelor i se oferise protectia dupa cutremurul devastator cu o magnitudine de 7,3 grade din 2010, care ucisese sute de mii de oameni si obligase alte sute de mii sa isi paraseasca localitatile natale."De ce ne dorim ca acesti oameni din cocini de tari sa vina aici?", ar fi intrebat presedintele Statelor Unite, respingand propunerea.Dupa ce informatia a fost data publicitatii pentru prima oara de Washigton Post , reactiile comunitatii internationale n-au intarziat sa apara.Intr-un mesaj pe Twitter, fostul presedinte al statului Haiti Laurent Lamothe a scis:"Lumea asista astazi la un nou prag de josnicie dupa aceasta remarca legata de "cocini de tari". Total ionacceptabil! Nemeritata si pe deasupra indicand o lipsa de respect si o ignoranta nemaivazuta la niciun presedinte in istoria recenta a SUA! Pana aici!"Inalt comisarul ONU pentru drepturile omului, Rupert Colville, a declarat, potrivit News.ro:"Daca se confirma aceste afirmatii, atunci este vorba de comentarii socante si rusinoase din partea presedintelui SUA. Imi pare rau, dar nu exista alt cuvant decat rasist".Contactat telefonic de jurnalistii americani, Raj Shah, purtator de cuvant al Casei Albe, nu a negat ca Trump ar fi folosit expresia "cocini de tari", dar a declarat ca acesta "lupta pentru a aduce solutii permanente care ne fac tara mai puternica, primind persoane care pot contribui la societatea noastra, la cresterea economiei noastre si care pot fi asimilati de natiunea noastra extraordinara".Donald Trump nu a recunoscut public folosirea expresiei "cocini de tari", dar a scris pe Twitter ca limbajul sau a fost dur."Limbajul folosit de mine la intalnirea pe tema DACA a fost dur, dar n-am spus asa ceva. Ceea ce a fost cam mult a fost propunerea ciudata avansata, un mare pas inapoi pentru DACA", a scris Trump.