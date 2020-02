Donald Trump Jr. si-a luat permis de vanatoare de urs grizzly

Ziare.

Potrivit directorului Departamentului de Pescuit si Vanatoare din Alaska, Eddie Grasser, au fost disponibile 27 de premise pentru persoane care nu sunt din regiune si vor sa vaneze un urs grizzly in peninsula Seward, iar doar trei persoane au depus cereri pentru a obtine permis, intre care si Trump Jr.Statul acorda periodic permise de vanatoare de ursi si de alte animale din diverse regiuni. Castigatorii sunt alesi prin tragere la sorti si de obicei numarul cererilor este mult mai mare decat cel al permiselor disponibile."Primim mii de cereni. Totul depinde de sansa, la desemnarea castigatorilor", a afirmat Grasser.Insa in cazul permisului obtinut de fiul presedintelui, concurenta a fost mica, iar 24 de premise au ramas fara posesori.Pentru a vana in regiunea Nome, Trump va trebui sa plateasca o taxa de nerezident de 1.000 de dolari si sa achite 160 de dolari pentru permisul de nerezident de vanatoare.