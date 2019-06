Trump, primul presedinte american care a calcat pe pamant nord-coreean: E o zi mare pentru intreaga lume (Foto&Video) UPDATE

UPDATE

Donald Trump: "The relationship that we developed has meant so much to so many people...It's an honor that you asked me to step over that line, and I was proud to step over the line, I thought you might do that, I wasn't sure...I enjoy being with you." pic.twitter.com/kHIeomyzwg - Jonathan Cheng (@JChengWSJ) June 30, 2019

"The United States has accepted North Korea as a nuclear-armed state"



This is the headline.



Look at the picture - really look at it - and tell me I'm wrong.#NorthKorea #Nuclear #DMZ pic.twitter.com/D4OK4Dm9Yn - David Santoro (@DavidSantoro1) June 30, 2019

Intalnirile precedente n-au dus la niciun rezultat concret

Intalnirea dintre Donald Trump si Kim Jong Un s-a incheiat, dupa ce sefii de stat au discutat aproximativ o ora, transmite The Guardian. Donald Trump tine un discurs in cadrul caruia sustine ca presa n-a relatat asa cum ar fi trebuit acest eveniment si ca nu i-a surprins pe deplin importanta. Cu toate astea, presedintele spune ca ziua a fost legendara, a mai spus Trump.Initial, duminica, Trump s-a intalnit cu presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, pentru o vizita oficiala programata. Liderii au avut o serie de discutii si, in doar cateva minute, presedintia de la Seoul a inceput sa ofere presei detalii si fotografii de la eveniment.Ulterior, cu putin dupa ora 16.00 (10.00, ora Romaniei), la foarte scurt timp dupa ce Donald Trump a ajuns in zona demilitarizara dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, a inceput si intalnirea cu Kim Jong Un.Membrii echipei presedintelui Trump au inceput sa transmita in timp real, pe Twitter, intalnirea celor doi lideri.Ulterior, atat Trump, cat si Kim au adresat cateva cuvinte presei inainte de a se retrage pentru discutii.Mai exact, Donald Trump a sustinut ca e o onoare pentru el sa fie primul presedinte american care a ajuns in zona demilitarizata dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord din perioada Razboiului Rece.Trump a mai spus ca administratiile celor doua state (SUA si Coreea de Nord - n.red.). In plus, liderul de la Casa Alba a sustinut ca, de la numirea sa in functie, intensitatea conflictelor dintre cele doua state a scazut.Potrivit presei de la Seoul, Trump a spus ca nu era sigur ca va fi invitat sa paseasca in zona demilitarizata, dar ca e foarte multumit ca acest lucru s-a intamplat.La randul sau, Kim Jong Un a spus ca a vorbit la telefon cu Trump in ajun si ii multumeste public pentru ca si-a facut timp sa vina la intalnire. Totodata Kim a spus caIn plus, atunci cand Trump a pasit in zona demilitarizata dintre Corei, Kim a spus ca acesta este, semn clar ca se fac eforturi pentru pace.In aparenta, intalnirea celor doi lideri pare sa fie un pas in plus pe calea dezarmarii nucleara a Coreei de Nord. Sunt insa si specialisti care sustin contrariul. Mai exact, spun ca, tot intalnindu-se cu Kim si accepand ca acesta sa isi pastreze arsenalul, Trump recunoaste de fapt Coreea de Nord ca pe o noua putere nucleara legitima.Cei doi lideri s-au mai intalnit, pana acum, la summit-urile desfasurate la Singapore si Hanoi pentru a discuta, in principal, despre o strategie de dezarmare nucleara a Coreei de Nord.Liderul comunist nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca e de acord cu dezarmarea si chiar a invitat specialisti occidentali sa asiste la distrugerea controlata a unei facilitati nucleare. Cu toate acestea, specialistii din Vest au declarat, in repetate randuri, ca de fapt Coreea de Nord incearca sa pacaleasca observatorii, neavand de gand sa renunte la arsenalul sau nuclear.Pana la urma, comunitatea internationala a cazut de acord: niciuna dintre intalnirile lui Trump cu Kim Jong Un n-a dat rezultate.In consecinta, sambata, la summitul G 20, Trump a anuntat ca, de vreme ce e in Asia - ar vrea sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean in zona demilitarizata dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud.Kim nu a raspuns public invitatiei. Duminica dimineata, insa, presedintele sud-coreean Moon Jae-in a anuntat caduminica, in zona demilitarizata dintre cele doua Coreei.G.K.