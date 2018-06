Donald Trump, show la reuniunea G7: a incalcat protocolul, a luat in gluma chestiuni serioase si a raspuns in locul altora

Ziare.

Liderii politici din Franta, Germania, Marea Britanie si Canada sunt nemultumiti de tarifele vamale pe care adminsitratia Trump le impune pentru marfurile importate de SUA. In consecinta, cu totii si-au propus sa il confrunte pe aceasta tema pe liderul de la Washington . Cand a venit vorba sa o si faca, insa, reprezentantii puterilor economice din Europa si Canada au dat inapoi, parand mai degraba resemnati cu faptul ca, cel mai probabil, nu vor ajunge niciodata sa se inteleaga cu Trump, potrivit CNN. Presedintele american nu s-a simtit deloc stanjenit de opozitia tutror celorlalti membri ai grupului G7 si nici constrans sa respecte eticheta. Dimpotriva, acesta a intarziat la intalnirea cu Emmanuel Macron , prima pe care o avea programata in cadrul reuniunii. In plus, a vorbit - ce-i drept in gluma - in numele premierul canadian, la o conferinta de presa comuna."Justin a fost de acord sa taie toate tarifele si sa renunte la orice bariere, in urma discutiilor", a spus Trump, in vreme ce premierul canadian s-a multumit sa faca o grimasa.Atunci cand un jurnalist l-a intrebat pe Justin Trudeau daca nu-l deranjeaza planurile lui Trump de a pleca de la reuniunea G7 inainte de terminarea lucrarilor, liderul de la Washington a vorbit neintrebat si a raspuns in locul premierului canadian: "Nu, e chiar fericit cu chestia asta!"Liderul american si-a motivat graba de a parasi reuniunea G7 sustinad ca trebuie sa pregateasca intalnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, care va avea loc pe 12iunie, in Singapore . (G.K.)