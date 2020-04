Donald Trump si-a pierdut rabdarea: Cere reinceperea sporturilor

Ziare.

"Trebuie sa reluam sporturile noastre. M-am saturat sa vad meciuri de baseball vechi de 14 ani. De fapt, am avut prea putin timp sa le urmaresc, insa este unul dintre sporturile care imi lipsesc", a declarat Trump cu ocazia unei conferinte de presa la Casa Alba.Liderul american a anuntat, marti, crearea un grup consultativ din care vor face parte si conducatorii celor patru ligi sportive importante din SUA si alti manageri sportivi notabili, pentru a stabili modul de repornire a activitatilor economice si sportive, conform CBS Sports.Trei dintre cele patru mari ligi sportive profesioniste din Statele Unite - MLB (baseball), NHL hochei ) si NBA baschet ) - si-au suspendat competitiile ca urmare a raspandirii rapide a coronavirusului. Baschetul a fost primul care a anuntat suspendarea sezonului, dupa ce francezul Rudy Gobert, jucatorul echipei Utah Jazz, a fost testat pozitiv la Covid-19, virusul care terorizeaza in prezent planeta. Sezonul NFL (fotbal american) este programat sa inceapa in toamna.