Donald Trump si Kim Jong Un s-au intalnit degeaba! Coreea de Nord nu renunta la arsenalul nuclear

Ziare.

com

Un diplomat american a declarat ca, in ultima perioada, Statele Unite au tot propus regimului din Coreea de Nord masuri pentru dezarmarea nucleara. Kim Jong Un le-ar fi respins, insa, pe toate, spunand ca SUA se comporta de parca ar fi un gangster care vrea sa profite de pe urma tarii sale asiatice, potrivit CNN. Desi initial a fost considerat un succes, summitul Trump-Kim din iunie, din Coreea de Sud, nu a produs, de fapt, mari rezultate. S-au incheiat documente putine si foarte vagi, pe care fiecare dintre partile semnatare le poate interpreta asa cum doreste.In plus, saptamana trecuta, Phenianul a informat ca a facut pasi importanti spre dezarmarea nucleara, dar ca Washingtonul nu respecta spiritul intelegerii dintre SUA si Coreea de Nord . Regimul comunist nu-l mai acuza, insa, direct pe Donald Trump pentru toate acestea, ci spune ca de vina ar fi diversi factori de decizie de la Washington. Acesti factori, in loc sa sustina dialogul cu Phenianul, mai degraba impun sanctiuni Coreei de Nord, deteriorand relatiile dintre state, mai informeaza Coreea de Nord.G.K.