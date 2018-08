O fosta protejata a lui Trump face dezvaluiri incendiare: E rasist, bigot si misogin!

Ziare.

Presedintele Trump este rasist si foloseste destul de des cuvant "negrotei" pentru a se referi la persoanele de culoare, sustine Omorosa, in noua ei carte. Aceasta, intitulata "Unhinged" (Dezechilbrat - n.red.), se va lansa abia saptamana viitoare. Jurnalistii de la The Guardian au facut, insa, rost de un exemplar si au dat publicitatii date din text.Astfel, aflam ca Omorosa Manigault Newman sustine ca nu l-a auzit pe Trump folosind cuvinte rasiste, dar ca presedintele are, totusi, astfel de derapaje destul de des. Autoarea cartii mai informeaza ca exista inregistrari din timpul emisiunii "Ucenicul" care demonstreaza ca Trump are astfel de limbaj rasist. In societatea americana, o astfel de atitudine este considerata inacceptabila, iar persoanelor de culoare li se spune "de origine afro-americana", potrivit The Guardian In carte, Omorosa scrie ca "Donald Trumo este, intr-adevar, un rasist, un bigot si un misogin. Faptul ca am aflat despre caseta in care Trump foloseste cuvintele rasiste este punctul culminant al unor lucruri inspaimantatoare pe care le-am trait cu presedintele, in special in ultimii ani".De asemenea, Omorosa sustine ca administratia de la Washington i-a oferit un job pentru a pastra tacerea asupra lucrurile pe care le stie despre Trump, potrivit CNN G.K.