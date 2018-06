Oficiali americani: Coreea de Nord nu si-a suspendat activitaea nucleara, ci doar incearca sa pacaleasca SUA

Ziare.

In ciuda faptului ca presedintele Trump a declarat, in urma intalnirii cu Kim Jong-un, ca activitatea nucleara a Coreei de Nord "nu mai este o amenintare", mai multe surse din randul serviciilor secrete americane sustin ca realitatea ar fi alta, potrivit The Guardian Mai exact, "nu exista nicio dovada ca si-au diminuat stocul de rachete sau ca si-ar fi stopat productia. Avem dovezi clare ca (Phenianul - n.red.) incearca sa pacaleasca SUA, in acest sens", declara sursele citate.Aceiasi oficiali sustin ca imaginile din satelit aratau inca dinaintea summitului dintre presedintele american si liderul comunist al Coreei de Nord ca activitatea nucleara a Phenianului nu a incetat, ci dimpotriva. Daca informatiile ar fi fost facute publice de la inceput, insa, intalnirea dintre cei doi oameni de stat n-ar mai fi putut fi prezentata ca un succes.De altfel, potrvit presei americane, Kim nu si-a respectat niciuna dintre promisiunile pe care le-a facut la intalnirea cu Trump de pe 12 iunie. Mai exact, nici nu a incetat activitatea nucleara si nici nu a luat masuri de repatriere a ramasitelor prizonierilor americani din Coreea de Nord . In schimb, SUA a facut deja doua mari concesii: si-a imblanzit discursul privind Coreea de Nord si a anulat un exercitiu militar pe care trebuia sa il desfasoare impreuna cu Coreea de Sud.G.K.