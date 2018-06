Scot bani din orice: Intalnirea Trump-Kim ii imbogateste pe singaporezi

Ziare.

Mult asteptata intalnire dintre liderul de la Washington si cel de la Phenian le-a trezit singaporezilor spiritul antreprenorial. Acum, acestia spera ca vor face bani nu doar pana pe 12 iunie, ci si mult dupa aceea, vanzand amintiri din locul in care Trump l-a intalnit pe Kim, potrivit Reuters Potrivit primelor informatii, dupa sosirea in Singapore, Kim va fi cazat la hotelul Fullerton, in vreme ce Donald Trump ar urma sa stea la Shangri-La Hotel (foto) . De ceva vreme, Joel Lin isi rezervase camere la Shangri-La cu 800 de euro pe noapte. Acum vrea sa vanda rezervarile de doua ori mai scump."Voiam sa stau eu aici, in respectiva perioada. Acum, insa, le dau cu 1.600 de dolari fiecare. E un pret bun pentru cine ar vrea sa fie aici, in perioada summitului", spune acesta.Monetaria din Singapore a emis chiar niste medalii comemorative cu prilejul summitului, de pe urma carora spera sa castige circa 5 milioane de dolari.Imitatorii castiga si ei destul de bine. Ar putea-o confirma Howard X care il imita pe Kim Jong-un zilele acestea in Singapore. Banii vin, insa, cu un pret: imitatorul a fost arestat de doua ori in ultimele doua saptamani.Un restaurant care serveste in special burgeri numit Wolf Burger a creat cate un burger pentru fiecare lider - unul cu cheddar pentru Trump si unul cu shabu (un fel de fondue asiatic - n.red.) pentru Kim.Un restaurant mexican a inclus in meniu tacos numite "Omul racheta" si a inventat jocuri cu Trump si Kim pentru clienti.Singapore a inregistrat anul trecut un numar record de 17,4 milioane de vizitatori. Cu toate acestea, spera ca in 2018 numarul turistilor va creste si mai mult, datorita summitului, care se estimeaza ca va atrage cam 4.000 de oameni pe zi in tara.G.K.