Statele Unite sunt lovite de un val de frig extrem, iar Trump face glume pe Twitter cu incalzirea globala: Infofoliti-va!

In the East, it could be the COLDEST New Year's Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

Believe it or not, global climate change is very real even if it's cold outside Trump Tower right now. Just like there is still hunger in the world, even if you just had a Big Mac. https://t.co/VCGyGRWGCJ - Jon Foley (@GlobalEcoGuy) December 29, 2017

"In Est, ar putea fi Ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat vreodata. Poate ca ne-ar fi de folos putin din acea Incalzire Climatica pentru care Tara noastra, dar nu alte tari, se pregatea sa plateasca TRILIOANE DE DOLARI pentru a se proteja de ea. Infofoliti-va!", a scris Trump pe reteua de socializare.Tweet-ul presedintelui Trump a declansat o avalansa de reactii pe internet. Au intervenit chiar si oamenii de stiinta si au incercat sa-i explice liderului de la Casa Alba ce inseamna incalzirea climatica."Schimbarea climatica este foarte reala, chiar daca acum e frig in exteriorul Trump Tower", a replicat pe Twitter directorul Academiei de Stiinte din California, Jon Foley. "Tot asa, exista inca foamete in lume, chiar daca tocmai ati mancat un Big Mac", a scris Foley."In 2017 au fost cam trei recorduri de caldura in SUA pentru fiecare record record de frig", a amintit reprezentanta democrata din statul Washington, Pramila Jayapal. "Starea vremii nu este acelasi lucru cu clima. Presedintele ar trebui sa poata sa inteleaga asta. Nu e dificil", a adaugat Jayapal.Donald Trump s-a aratat intotdeauna sceptic fata de schimbarile climatice, vorbind chiar, inainte de a deveni presedinte, despre "o inventie" a Chinei. Dupa instalarea la Casa Alba, el a retras SUA din acordul de la Paris referitor la schimbarile climatice, considerand ca acesta distruge locuri de munca in industrie.Recent, Administratia Trump a scos modificarile climatice de pe lista "amenintarilor" pentru securitatea Statelor Unite si a relansat exploatarea carbunelui si a rezervelor de gaz de sist in zone federale protejate.Potrivit Organizatiei Mondiale a Meteorologiei, anul 2017 ar urma sa fie anul cel mai calduros inregistrat vreodata.