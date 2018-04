Incendiu la Trump Tower din New York - o persoana a murit

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2018

Victima, un barbat in varsta de 67 de ani, a fost gasita inconstienta in apartamentul in care a izbucnit incendiul. A fost transportat de urgenta la spital, dar nu a mai putut fi salvat.Seful pompierilor din oras, Daniel Nigro, a declarat ca doi pompieri au suferit arsuri iar alti patru au leziuni nespecificate, insa a precizat ca, in niciunul din cazuri, ranile nu le pun viata in pericol.Aceeasi sursa a indicat ca alarma a fost data in jurul orei locale 17,35 (21,35 GMT) pentru un incendiu izbucnit intr-un "apartament destul de mare" de la etajul 50 al edificiului.La eforturile de stingere a focului au participat circa 200 de pompieri, a spus seful pompierilor din New York. Pana in acest moment nu s-a stabilit cauza incendiului.Potrivit lui Nigro, niciunul dintre membrii familiei Trump nu se afla in cladire. Etajele unde Trump are resedinta privata si birourile nu au suferit daune, dar, conform sefului pompierilor, o cantitate "considerabila" de fum s-a inregistrat in anumite parti ale cladirii.Presedintele SUA, Donald Trump , a scris pe Twitter ca focul a fost stins si a multumit pompierilor, care au facut "o treaba grozava".Cladirea nu a trebuit sa fie evacuata. Trump Tower este situat pe Fifth Avenue din New York, in apropiere de Central Park.