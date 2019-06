Trump anunta reluarea negocierilor: Cum dau SUA drepturile omului pe afaceri, in relatia cu China

Ziare.

com

La inceputul lunii mai, Donald Trump a majorat o serie de taxe vamale pentru bunuri in valoare de 200 de miliarde de euro, importate de tara sa din China. Iar asta a insemnat o crestere substantiala a costurilor pentru producatorii si comerciantii chinezi de la care veneau respectivele marfuri.La acel moment, Donald Trump a avertizat China sa nu reactioneze, ca sa nu aiba, ulterior, de suferit. Dar China a reactionat, totusi, majorand la randul ei taxele vamale pentru marfuri importate din SUA, in valoare de 60 de miliarde de dolari.In aceste conditii, relatii comerciale dintre cele doua state au devenit extrem de tensionate. Cu toate astea, marile economii au nevoie una de alta. Mai exact, China are nevoie de piata de desfacere. La randul sau, SUA are nevoie de metale rare - pe care le importa din China in proportie de 80% - pentru a fabrica produse de inalta calitate.In consecinta, liderii celor doua state n-au avut alta solutie decat sa reia dialogul privind relatia comerciala, informeaza Reuters Trump a promis ca nu va impune, in perioada imediat urmatoare, alte taxe vamale pentru produsele din China. La randul lui, Xi Jinping a decis ca tara sa va cumpara mai multe produse alimentare din SUA.Una peste alta, cei doi lideri de stat par sa fi facut pasi importanti pe calea restabilirii unui climat comercial reciproc favorabil.Cu toate acestea, aparenta reconciliere comerciala dintre China si SUA a venit cu un pret.Printre altele, vicepresedintele Mike Pence a acceptat sa isi amane un discurs despre incalcarea drepturilor omului in China pe care ar fi trebuit sa il tina pe 21 iunie , informeaza CNN. La acel moment, administratia de la Washington a considerat ca afacerile sunt mai importante si ca n-ar trebuie sa-l irite pe Xi Jinping cu chestiuni legate drepturi fundamentale ale omului si modul in care ele ar trebui respectate in China.