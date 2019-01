Trump: As putea deveni cea mai populara persoana din Europa, dar nu ma intereseaza asta

Ziare.

com

Senatorul republican Mitt Romney l-a criticat pe Trump, sustinand ca popularitatea acestuia e in continua scadere, in Europa."In 2016, intr-un sondaj Pew Research Centre, 84% din oamenii din Germana, Marea Britanie, Franta, Canada si Suedia considerau ca presedintele american va 'face ceea ce trebuie' in privinta relatiilor internationale", a scris Romney. Lucrurile n-au stat insa deloc asa, mai spune Romney, subliniind ca astazi doar 16% dintre europeni mai au incredere in Trump.In replica, liderul de la Casa Alba a afirmat ca a fost ales presedinte de contribuabilii americani, nu de europeni."Nici nu ar trebui sa fiu popular in Europa. Daca as fi popular in Europa, (inseamna ca) nu mi-as face treaba.Nu sunt ales de europeni, sunt ales de americani - de contribuabilii americani", a declarat Trump, adaugand ca "relatia cu liderii Europei este foarte buna".In realitate, insa, aceste relatii sunt destul de reci. Mai multi lideri europeni, inclusiv cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron, au avut dispute cu Trump pe teme precum imigratia, comertul sau schimbarile climatice.