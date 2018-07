Trump nu si-a informat subalternii ca l-a invitat pe Putin la Casa Alba. Directorul Serviciului de Informatii a aflat de la jurnalisti

Ziare.

Dan Coats se afla vineri la un forum pe probleme de aparare in Aspen cand Andreea Mitchell de la CNN i-a spus ca, in urma cu putin timp, Casa Alba anuntase ca l-a invitat pe presedintele rus Vladimir Putin sa vina in vizita, toamna urmatoare, potrivit CNN "Va rog sa repetati!", a spus Coats, total luat prin suprindere si razand neincrezator. Dupa ce a procesat informatia, seful Serviciului National de Informatii al SUA a spus, incercand sa para relaxat: "Okaaay... va fi interesant!".Deja presedintele Donald Trump se confrunta cu un val de critici dupa summitul de la Helsinki. Multi americani il acuza pe presedintele lor ca ar fraterniza cu Rusia intr-o maniera nepotrivita.Asta, in conditiile in care, dupa summit, Trump a declarat ca - in ciuda concluziilor serviciilor americane de informatii - il crede pe Putin cand acesta spune ca nu a influentat alegerile prezidentiale din SUA. In plus, a mai spus Trump, in acest moment SUA nu mai are nicio problema cu Rusia. Iar asta, in ciuda faptului ca atmosfera nu s-a detensionat niciodata pe deplin intre cele doua tari de la incheierea Razboiului Rece. Mai mult, in anumite momente, tensiunile chiar au escaladat.G.K.