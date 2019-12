Trump si-a anulat conferinta de presa de la summit-ul NATO, dupa ce Macron, Trudeau si Johnson au glumit pe seama lui

Ziare.

"Cand se termina intalnirile de astazi, voi pleca direct la Washington . Nu vom face o conferinta de presa la incheierea summitului NATO, pentru ca am facut destule in ultimele zile", a scris Trump pe Twitter El sugerase anularea acestei conferinte de presa si anterior, intr-o declaratie in care a parut iritat fata de o discutie ironica la adresa lui pe care camerele video ale presei au surprins-o marti intre presedintele francez Emmanuel Macron , premierul canadian Justin Trudeau si premierul britanic Boris Johnson Presedintele american Donald Trump a vorbit miercuri despre "ipocrizia" premierului canadian Justin Trudeau, dupa ce acesta a fost surprins de camerele de filmat facand aluzii ironice la adresa lui intr-o discutie amicala cu presedintele francez Emmanuel Macron si cu premierul britanic Boris Johnson, relateaza AFP si Reuters."Este ipocrit", a spus Trump intr-o declaratie acordata presei la intalnirea cu cancelarul german Angela Merkel , in timpul summitului NATO de la Londra, sugerand apoi ca Trudeau ar fi deranjat de solicitarea ca statul canadian sa aloce apararii 2% din PIB."Este un tip foarte de treaba, dar stiti ca adevarul este ca i-am spus de mai multe ori ca nu plateste 2% si vad ca nu prea e bucuros de asta (...) El nu plateste 2%, dar trebuie sa plateasca 2%. Canada , ei au bani", a indicat Trump."Cred ca vom pleca direct (...) Cred ca am dat destule conferinte de presa", a mai spus presedintele american, sugerand astfel ca ar putea anula conferinta de presa programata dupa summit.Trump a reactionat astfel dupa ce subiectul acelor ironii a fost conferinta de presa comuna pe care a avut-o marti cu presedintele Macron, la care cei doi lideri lideri au dat raspunsuri ce au aratat numeroasele dezacorduri dintre ei.In discutia dintre Trudeau, Macron si Johnson, la o receptie organizata de Palatul Buckingham marti seara si surprinsa de camerele video ale presei fara ca ei sa-si dea seama, Johnson il intreaba pe Macron: "De asta ai intarziat?". Iar Trudeau intervine: "A intarziat deoarece a avut o conferinta de presa de 40 de minute neobisnuita". "Da, da, da, el a anuntat...", a continuat Trudeau surazand, adaugand ca a vazut echipa lui Trump extrem de surprinsa.La conferinta de presa cu Trump, Macron si-a mentinut opinia care i-a iritat pe aliatii din NATO conform careia aceasta organizatie ar fi in "moarte cerebrala". In timp ce presedintele american a insistat din nou ca aliatii sa contribuie financiar mai mult pentru aparare, presedintele francez a subliniat ca nu trebuie sa se vorbeasca "doar despre bani", ci si despre o "strategie clara" asupra a ceea ce trebuie sa fie NATO.Intrebat de un jurnalist american daca estimeaza ca Franta ar trebui sa faca mai mult pentru a-si repatria cetatenii combatanti ai gruparii Statul Islamic (SI), Trump a spus ca il lasa pe Macron sa raspunda, intrebandu-l la randul sau pe un ton soptit daca ar dori "niste combatanti SI draguti".Presedintele francez a dat un raspuns elaborat, dupa care Trump a replicat: "De aceea el este un mare politician, pentru ca acesta este unul dintre cele mai mari non-raspunsuri pe care le-am auzit, si este OK".