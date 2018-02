Trump vrea sa-si faca propria parada militara cum a vazut la Paris (Video)

Ziare.

"Presedintele ii sustine pe militarii americani care isi risca viata in fiecare zi, pentru a ne tine tara in siguranta. El a cerut Departamentului de Aparare sa exploreze ideea unei ceremonii la care toti americanii sa isi arate aprecierea", a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders.Charlie Summers, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a declarat ca procesul de planificare se afla in primul stadiu al analizei, informeaza CNN Cotidianul Washington Post este prima publicatie care a relatat ca seful de la Casa Alba a cerut Pentagonului organizarea unei parade militare. "", a declarat un oficial militar care a dorit sa isi pastreze anonimatul.Donald Trump ar fi facut aceasta cerere luna trecuta, in cadrul unei intrevederi cu vicepresedintele Mike Pence, seful de cabinet de la Casa Alba, John Kelly, secretarul Apararii, Jim Mattis, si seful Statului Major, Joseph Dunford.Presedintele Trump a participat in luna iulie a anului trecut la o parada militara in cadrul careia soldati americani si francezi au defilat impreuna pentru a marca 100 de ani de la intrarea Statelor Unite in Primul Razboi Mondial si Ziua Nationala a Frantei.