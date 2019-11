Turcia nu renunta la rachetele antiaeriene rusesti

Ziare.

"Vom face ce avem de facut, iar (sistemul de rachete) va deveni utilizabil. Modul in care va fi utilizat va face obiectul unei decizii ulterioare", a declarat Ismail Demir, insarcinat cu achizitii de armament in cadrul Ministerul Apararii turc, pentru postul de televiziune CNN Turcia."Trebuie sa respectam acordul pe care l-am semnat, iar acest lucru este in interesul tarii noastre", a adaugat el.Vineri, purtatorul de cuvant al presedintelui turc a declarat ca "Turcia nu va da inapoi si va activa rachetele S-400".Aceste rachete sunt subiectul unei dispute majore intre Ankara si Washington, iar chestiunea a fost evocata la intalnirea de joi de la Washington intre Erdogan si Trump.Turcia va ramane sub amenintarea unor sanctiuni suplimentare pentru ca a achizitionat sistemul de rachete S-400, considerat ca una dintre bijuteriile industriei militare ruse, in ciuda protestelor Washingtonului, care afirma in special ca aceste arme nu sunt compatibile cu dispozitivele NATO.O lege din 2017 impune administratiei americane sa sanctioneze orice tara care ar incheia contracte militare "importante" cu un adversar al SUA, inclusiv Rusia