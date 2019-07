Guvernul Marii Britanii denunta afirmatiile "lipsite de respect" ale lui Donald Trump

1/2 @realDonaldTrump friends speak frankly so I will: these comments are disrespectful and wrong to our Prime Minister and my country. Your diplomats give their private opinions to @SecPompeo and so do ours! You said the UK/US alliance was the greatest in history and I agree... https://t.co/hNeBWmyyVN - Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 9, 2019

"Prietenii vorbesc sincer, iar eu asa voi face:. Diplomatii americani ii transmit opiniile private secretarului de Stat Mike Pompeo, asa fac si ai nostri!Spuneti ca alianta Marea Britanie / SUA este cea mai mare din istorie si sunt de acord, dar, asa cum Theresa May a procedat mereu cu dumneavoastra. Ambasadorii sunt numiti de Guvernul britanic, iar,", a declarat, prin Twitter, Jeremy Hunt (), ministrul britanic de Externe si candidat pentru functiile de lider al Partidului Conservator si de prim-ministru britanic.Presedintele american, Donald Trump, l-a catalogat drept "foarte stupid" pe ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, pe care Guvernul Theresa May il sustine in pofida polemicilor aparute dupa ce a numit "inepta" Administratia SUA."Ambasadorul sonat pe care Marea Britanie l-a impus Statelor Unite nu este o persoana de care sa fim incantati, este un tip foarte stupid. Ar trebui sa vorbeasca in tara sa, cu premierul Theresa May despre esecul negocierilor pe tema Brexit, nu sa se supere de criticile mele referitoare la modul deficitar in care a fost gestionat dosarul", a transmis Donald Trump marti prin Twitter.Guvernul Theresa May a semnalat ca il sustine in continuare pe ambasadorul britanic de la Washington, desi acesta a numit "inepta" Administratia Donald Trump, lucru care a atras furia liderului de la Casa Alba."Nu putem schimba un ambasador la cererea tarii-gazda. Sarcina ambasadorilor este de a oferi", a declarat, pentru BBC, William Hague, unul dintre liderii Partidului Conservator si fost ministru de Externe.Guvernul de la Londra incearca sa afle cum au ajuns in presa afirmatiile pe care ambasadorul le-a facut in rapoarte confidentiale despre situatia politica din SUA.Donald Trump a declarat ca ambasadorul Kim Darroch "nu este placut si nici bine vazut" in Statele Unite, acuzand-o pe Theresa May ca "a facut o mizerie" din iesirea Mari Britanii din Uniunea Europeana."Vestea buna este ca minunata Mare Britanie va avea curand un nou prim-ministru. Desi mi-a placut in totalitate extraordinara vizita de stat de luna trecuta, cel mai impresionat am fost de regina", a spus Trump.