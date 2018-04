Trump pune la cale atacarea Siriei. Ce a vorbit cu Theresa May

May are acordul Guvernului

Trump avertizeaza Siria

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Cabinetului premierului Marii Britanii, Trump si May "au convenit ca regimul Assad a stabilit un model de comportament periculos in ceea ce priveste utilizarea armelor chimice", relateaza Reuters.Liderii celor doua state aliate considera ca "este vital ca utilizarea armelor chimice sa nu ramana necontestata" si pledeaza pentru "necesitatea de a descuraja utilizarea in continuare a armelor chimice de catre regimul Assad".Donald Trump si Theresa May au stabilit sa continue colaborarea pentru un "raspuns international" la presupusul atac chimic din orasul sirian Duma Presedintele american urmeaza sa discute si cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre riposta la atacul chimic din Siria. Sunt sanse mari ca Donald Trump sa primeasca sustinere din partea Frantei si Marii Britanii pentru o operatiune militara impotriva regimului sirian condus de catre Bashar al-Assad.Pe de alta parte, Angela Merkel a anuntat ca Germania nu se va alatura unui posibil atac impotriva Siriei Ministrii britanici din Guvernul May au convenit, joi, asupra "nevoii de a lua masuri" in Siria, pentru a descuraja folosirea armelor chimice de catre regimul sirian, potrivit unui comunicat al Cabinetului de la Londra, preluat de BBC.Ministrii au fost de acord ca este "foarte probabil" ca regimul condus de catre Bashar al-Assad sa fie responsabil pentru atacul chimic din orasul Duma, iar folosirea unor astfel de arme asupra civililor nu ar trebui sa ramana fara raspuns. Theresa May a convocat o sedinta de urgenta a Guvernului , in conditiile in care armata britanica ar putea participa la un atac al SUA in Siria. Intrunirea Executivului de la Londra a durat peste doua ore."Premierul a spus ca este vorba despre un act socant si barbar care a ucis pana la 75 de persoane, inclusiv copii, in modul cel mai ingrozitor si inuman. Cabinetul a fost de acord ca regimul Assad are un istoric privind utilizarea armelor chimice si este foarte probabil ca regimul sa fie este responsabil pentru atacul de sambata.Premierul a spus ca este un exemplu suplimentar de eroziune a legislatiei internationale in ceea ce priveste utilizarea armelor chimice, un motiv de ingrijorare pentru noi toti. In urma unei discutii in care fiecare membru prezent a avut o contributie, Cabinetul a convenit ca este vital ca utilizarea armelor chimice sa nu ramana fara raspuns.Cabinetul a convenit asupra necesitatii de a lua masuri pentru atenuarea suferintei umanitare si pentru a descuraja utilizarea in continuare a armelor chimice de catre regimul Assad", se arata in comunicatul guvernului britanic.Premierul Theresa May va continua sa colaboreze cu aliatii din Statele Unite si Franta pentru a coordona un raspuns international la atacul chimic din orasul sirian Duma.Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Marii Britanii nu intentioneaza sa ceara aprobarea din partea Parlamentului de la Londra, argumentand ca este necesara o riposta urgenta la atacul chimic din Siria.Lideri ai partidelor de opozitie, precum si unii parlamentari conservatori, sustin ca Parlamentul trebuie sa voteze in privinta unei operatiuni militare in Siria."Mai multe bombardamente, mai multe victime, mai multe razboaie nu vor salva vieti. Doar vor lua mai multe vieti si vor da nastere unui razboi in alta parte", a spus liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn.Predecesorul Theresei May, David Cameron, a incercat si nu a reusit sa obtina sprijin din partea Parlamentului pentru a se alatura unei operatiuni militare in Siria in 2013, tot dupa utilizarea unor arme chimice. Presedintele american Donald Trump a avertizat Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria din cauza presupusului atac chimic.Ulterior, Trump s-a gandit mai bine si spune ca nu stie cand va ataca Siria: Poate curand sau... nu La 8 aprilie, o serie de organizatii umanitare si mai multi medici au sustinut ca minimum 70 de persoane din orasul sirian Duma au murit prin asfixiere si alte cateva sute prezinta simptome specifice pentru expunerea la substante neurotoxice sau clor.Potrivit organizatiei umanitare Castile Albe, ar fi fost folosit un dispozitiv de tip bomba-butoi cu gaz sarin, care a fost aruncat dintr-un elicopter. Orasul sirian Duma este ultima reduta a gruparii insurgente Jaish al-Islam din regiunea Ghuta de Est, iar fortele regimului sirian au efectuat mai multe bombardamente in zona. Statul Major al armatei Rusiei sustine ca atacul chimic produs in orasul sirian Duma a fost o inscenare a organizatiei umanitare insurgente Castile Albe si reprezinta un pretext pentru o interventie militara in Siria.Presa de stat de la Damasc a anuntat ca fortele guvernamentale nu au efectuat atacuri chimice, iar informatiile prezentate in presa occidentala sunt "inventii" generate de faptul ca rebelii au pierdut majoritatea teritoriilor ocupate.