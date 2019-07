Trump spune ca ambasadorul Marii Britanii nu mai este binevenit in SUA si o cearta pe Theresa May

Ziare.

"Sunt foarte critic pentru modul in care Regatul Unit si premierul Theresa May au gestionat Brexitul", a scris pe Twitter Donald Trump, considerand ca aceasta este responsabila de "dezordinea" actuala."I-am spus cum trebuia sa procedeze, dar ea a decis sa faca altfel", a adaugat liderul de la Casa Alba, dupa care l-a atacat pe ambasadorul britanic la Washington, Kim Darroch, la doua zile dupa informatiile aparute in presa din depese diplomatice in care diplomatul l-a apreciat ca fiind "instabil" si "incompetent"."Nu il cunosc pe ambasador, dar nu este nici dorit, nici binevenit in Statele Unite. Nu vom mai avea contacte cu el", a scris presedintele american, inainte de a-si exprima satisfactia ca Regatul Unit va avea in curand un nou prim-ministru.Theresa May a condamnat luni scurgerile de informatii "total inacceptabile", dar a subliniat ca are "deplina incredere" in Kim Darroch, 65 de ani, ajuns in post la Washington in ianuarie 2016, inainte de victoria lui Donald Trump in alegerile prezidentiale.