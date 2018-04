Trump Tower, blocul in care un om a ars de viu in Sambata Mare, nu avea instalatie de stingerea incendiilor, pentru ca lui Trump i s-a parut prea scumpa

Ziare.

Todd Brassner, in varsta de 67 de ani, a murit la spital sambata dupa ce flacarile i-au cuprins apartamentul, care a fost inaugurat in 1983, pe vremea cand sectiunile rezidentiale ale cladirilor nu erau obligate de lege sa aiba aspersoare.Noile regulamente impun instalarea aspersoarelor retroactiv, dar proprietarii cladirilor mai vechi nu sunt obligati sa le instaleze decat daca se fac renovari majore.In 1999, mai multi activisti pentru siguranta in timpul incendiilor au cerut ca si blocurile vechi sa fie dotate cu aspersoare atunci cand legea a impus acest lucru pentru cladirile noi, dar administratia primarului de la acea vreme al New York-ului, Rudolph Giuliani, s-a opus, spunand ca ar costa prea mult.Printre dezvoltatorii care s-au opus instalarii dispozitivelor s-a aflat si Donald Trump, care a spus ca instalarea aspersoarelor este inutila si scumpa.El si-a schimbat mai tarziu opinia, spunand ca aspersoarele ii fac pe chiriasi sa se simta mai in siguranta. Trump a decis apoi sa cheltuiasca trei milioane de dolari pentru a instala aspersoare in toate cele 350 de apartament dintr-o alta cladire, Trump World Tower, aflata in apropierea sediului ONU din New York.Departamentul pentru Cladiri din New York a declarat ca Trump Tower avea detectoare de fum functionale si ca detectoarele din sistemul de incalzire si ventilare a cladirii au anuntat pompierii de incendiu. Cauza nu a fost inca determinata.