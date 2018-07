J.K. Rowling, despre Trump: Un fanfaron autoritar prea prost pentru a-si da seama cat de prost e

Ziare.

Autoarea britanica a tinut sa semnaleze si o greseala de ortografie facuta de presedintele Trump in mesajul sau, care a fost sters de pe contul sau si inlocuit cu o versiune corectata cateva ore mai tarziu, relateaza EFE."Dupa ce am scris mai multe carti cu super vanzari si m-am mandrit oarecum cu abilitatea mea de a scrie, trebuie sa marturisesc ca Fake News (mass-media care raspandesc stiri false) au placerea de a-mi scruta constant tweet-urile in cautare de greseli", a publicat presedintele."Intr-adevar, Donald Trump este cel mai bun scriitor de pe Terra", a scris ironic Rowling, care a precizat ca cineva "i-a explicat" probabil presedintelui cum se scrie cuvantul a scruta in engleza - "pore" - pe care seful statului l-a scris gresit, "pour", pe Twitter.Raspunzandu-i unui utilizator care i-a reprosat lui Rowling ca il critica pe presedinte, scriitoarea i-a replicat ca niciodata nu va sprijini "".Presedintele republican a publicat mai multe carti sub semnatura sa, printre care "Trump: The Art of the Deal" (1987) si "Trump: How to Get Rich" (2004).