Trump acuza retelele de socializare de cenzura: Reduc la tacere milioane de oameni

"Gigantii mediei sociale reduc la tacere milioane de oameni. Nu putem face asta, chiar daca inseamna sa auzim in continuare stiri false precum CNN, al carei rating a scazut grav. Oamenii trebuie sa isi dea seama singuri ce este real si ce nu, fara cenzura", a scris Trump pe Twitter, fara sa mentioneze anumite companii, relateaza Reuters.Trump a criticat retelele de socializare si saptamana trecuta, afirmand, fara sa ofere dovezi, ca unele companii "discrimineaza total vocile republicane/conservatoare".Tweet-urile respective au fost publicate dupa masurile luate de YouTube si Facebook pentru eliminarea continutului postat de Infowars, un site condus de Alex Jones, autorul unor teorii ale conspiratiei. Contul detinut de Jones pe Twitter a fost suspendat temporar, pe 15 august.Trump a afirmat, intr-un interviu acordat luni Reuters, ca este foarte periculos ca operatori de retele sociale, precum Twitter si Facebook, sa reduca la tacere voci care utilizeaza serviciile lor.Comentariile presedintelui au avut loc in timp ce industria retelelor de socializare este tot mai urmarita de catre Congres, in legatura cu propaganda straina.Facebook, Twitter si Alphabet au eliminat marti sute de conturi care aveau legaturi cu propaganda iraniana, in timp ce Facebook a blocat o campanie legata de Rusia.Agentiile americane de informatii au ajuns la concluzia ca Rusia a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale din 2016, prin hacking si alte activitati, inclusiv prin utilizarea mediei sociale, printr-o campanie de influentare.Intrebata despre acuzatiile lui Trump, Twitter a facut referire la o audiere de trei ore a directorului pentru politici publice al companiei, Nick Pickles, intr-o comisie a Camerei Reprezentantilor. Acesta a spus ca acuzatiile potrivit carora Twitter blocheaza opiniile conservatorilor sunt nefondate si ca lucreaza pentru a defini si a actiona impotriva "comportamentului incorect, nu a unui anumit tip de discurs".Reprezentantii Facebook au refuzat sa comenteze.