Trump, despre acordul cu Coreea de Nord: In SUA, unii ar prefera sa esueze decat sa recunoasca victoria mea

Ziare.

com

Insa in SUA, spune Trump, unii ar prefera mai degraba sa esueze decat sa recunoasca o victorie a sa."Acordul privind dezarmarea nucleara a Coreei de Nord este laudat si celebrat de toata Asia. Ei sunt atat de fericiti! Aici, in tara noastra, unii ar prefera sa vada acest acord istoric cum esueaza decat sa recunoasca o victorie a lui Trump, chiar daca ar salva milioane de vieti", a afirmat presedintele american pe Twitter. Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un s-au intalnit la un summit istoric in Singapore , unde au semnat un acord in care Coreea de Nord se angajeaza sa lucreze pentru dezarmarea nucleara.Acordul a fost criticat de unii analisti pentru ca nu ofera detalii concrete privind felul in care s-ar ajunge la dezarmarea nucleara.De asemenea, Trump a promis incetarea exercitiilor militare comune cu Coreea de Sud, considerate o provocare de regimul nord-coreean.