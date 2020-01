Trump le transmite liderilor iranieni sa inceteze "uciderea protestatarilor si a poporului"

Ziare.

"Spre liderii Iranului - NU va ucideti protestatarii. Mii de oameni au fost deja ucisi sau intemnitati de voi, iar Lumea va urmareste. Mai important, SUA va urmareste. Eliberati Internetul si lasati-i pe reporteri sa circule gratuit! Incetati uciderea marelui vostru popor iranian!", este mesajul lui Donald Trump pentru liderii de la Teheran.Presedintele american Donald Trump le-a transmis sambata protestatarilor care au participat la manifestatiile organizate in Iran ca administratia sa ii va sustine in continuare."Oamenilor curajosi si care sufera in Iran: V-am sustinut inca de la inceputul presedintiei mele, iar administratia mea va continua sa va sustina. Urmarim protestele din Iran si suntem inspirati de curajul pe care il aveti", a transmis liderul de la Casa Alba printr-un mesaj postat pe Twitter.Grupuri de protestatari au cerut, sambata seara, demisia ayatollahului Ali Khamenei , liderul suprem al Iranului, dupa ce autoritatile de la Teheran au recunoscut doborarea avionului de pasageri ucrainean.De asemenea, zeci de protestatari s-au strans duminica in Iran pentru a doua zi consecutiv , scandand lozinci impotriva autoritatilor dupa ce armata iraniana a recunoscut ca au doborat un avion de pasageri din greseala, dupa ce initial au negat ca ar fi de vina pentru incidentul aviatic de la Teheran.