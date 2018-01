Twitter e asaltat de cereri sa inchida contul lui Trump dupa mesajul cu butonul nuclear. Cum explica refuzul

Ziare.

In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura nu ar reduce la tacere un politician, ci ar genera cu siguranta discutii. " Twitter exista pentru a servi si ajuta la dezvoltarea conversatiei publice, globale", citeaza The Hollywood Reporter.Declaratia oficiala a serviciului online a venit dupa ce numerosi utilizatori au cerut suspendarea contului presedintelui Donald Trump , in urma mesajelor publicate de el saptamana aceasta.Platforma social media a mai spus ca analizeaza mesajele publicate de liderii mondiali "in contextul politic care le defineste" si ca "respecta regulile noastre corespunzator".Compania a precizat ca popularitatea in cadrul platformei a unui lider nu ii influenteaza deciziile si ca face tot posibilul sa fie echilibrata in analiza facuta utilizatorilor.Miercuri, platforma Twitter a primit sesizari din partea mai multor utilizatori cu privire la mesajul in care presedintele Donald Trump vorbeste despre "butonul nuclear mai mare si mai puternic" decat al liderului nord-coreean, iar serviciul de social media sustine ca acesta nu ii incalca termenii.