Ce-a zis Trump cand s-a vazut cu Putin: Lumea vrea sa vada ca ne intelegem bine (Video)

Ziare.

com

Inainte de intrevederea tete-a-tete dintre cei doi lideri, presedintele american a facut cateva declaratii, insa liderul rus a preferat sa isi mentina tacerea."Domnule presedinte (Vladimir Putin - n.red.), as vrea sa va felicit pentru organizarea Cupei Mondiale, una dintre cele mai bune desfasurate vreodata, din ce imi spune lumea, dar si pentru cum s-a descurcat echipa Rusiei", i-a spus Donald Trump omologului sau rus. "M-am uitat putin la ea (Cupa Mondiala - n.red.) si am vizionat toata finala si semifinalele. Au fost spectaculoase si foarte frumos organizate".Liderul american a dat cateva detalii despre subiectele care vor fi abordate in discutiile pe care le vor purta cei doi astazi."Cel mai important, avem multe lucruri bune despre care sa vorbim. Avem discutii despre comert, armata, rachete, China. O sa vorbim putin si despre China si prietenul nostru comun, presedintele Xi.Cred ca avem mari oportunitati impreuna, ca doua tari care sincer nu s-au inteles atat de bine in ultimii ani. Nu sunt de mult timp aici (ca presedinte al SUA - n.red.), ma apropii de doi ani (perioada in care Donald Trump a fost presedinte - n.red.), si cred ca vom ajunge sa avem o relatie extraordinara. Am tot spus-o si cred ca ati auzit de-a lungul anilor si dumneavoastra ca am spus, inclusiv in campanie (electorala - n.red.), ca a ajunge sa ne intelegem bine cu Rusia este un lucru bun, nu unul rau", a subliniat liderul american.Printre altele, Trump a marturisit ca vor discuta despre programele nucleare ale SUA si Rusiei."Cred ca lumea vrea sa vada ca ne intelegem. Suntem cele mai mari puteri nucleare din lume, avem 90% din armele nucleare si nu e un lucru bun, e un lucru rau. Sper ca putem face ceva in privinta asta, pentru ca nu este ceva pozitiv, ci ceva negativ. Deci vom vorbi despre acest aspect, printre altele", a completat liderul de la Casa Alba."Acestea fiind spuse, lumea asteapta. Astept cu nerabdare sa avem discutii personale, care cred ca vor incepe acum. Apoi ne vom intalni cu echipele noastre. Cu totii avem multe intrebari si, sa speram, vom veni cu raspunsuri. Asta e cel mai important. Este grozav sa fiu aici cu tine", a conchis Donald Trump.In aceste momente, cei doi presedinti stau fata in fata, intr-o camera in care mai sunt prezenti doar traducatorii, in ceea ce pare a fi unul dintre cele mai asteptate summit-uri ale anului.Amintim ca, desi intrevederea dintre cei doi sefi de stat trebuia sa aiba loc la ora locala 13:15 (care e si ora Romaniei), aceasta a fost amanata cu cateva zeci de minute, intrucat avionul in care a venit seful statului rus a aterizat cu aproape o ora intarziere.