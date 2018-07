Consilier al lui Trump: E greu de crezut ca Putin nu stia de amestecul Rusiei in alegerile din SUA

Ziare.

"Este greu de crezut. Unul dintre obiectivele acestui summit este ca presedintele (Trump) sa-l poata privi in ochi pe presedintele Putin si sa-l intrebe despre acest lucru", a declarat duminica Bolton in emisiunea This Week a postului american ABC.Bolton a facut aceste declaratii cu o zi inainte ca Trump si Putin sa aiba prima lor intalnire bilaterala, programata pentru luni la Helsinki. El a explicat ca, in urma cu cateva saptamani, cand pregatea intrevederea dintre cei doi lideri, a vorbit despre amestecul Rusiei cu insusi presedintele Putin, care "a spus raspicat ca statul rus nu a fost implicat".Totusi, Bolton a apreciat ca "ramane de vazut ce zice" Putin dupa ce un mare juriu federal din SUA a inculpat vineri 12 agenti ai serviciilor de informatii ale Rusiei pentru piratarea calculatoarelor Partidului Democrat american inaintea scrutinului prezidential din SUA din noiembrie 2016.Intrebat daca aceasta decizie a justitiei vine intr-un moment prost pentru Trump, inainte de intalnirea cu Putin, Bolton a apreciat ca decizia "consolideaza pozitia (lui Trump) in negocieri si demonstreaza ca justitia americana este constienta de eforturile ruse de a se amesteca in alegeri". "Cred ca presedintele (Trump) poate pune pe masa acest subiect si sa spuna: acesta este un subiect serios", a adaugat el.Intr-un interviu acordat din Scotia si inregistrat sambata de CBS Evening News, presedintele Trump a lasat sa se inteleaga ca i-ar putea cere omologului sau rus extradarea celor 12 agenti rusi inculpati. Desi Trump nu a spus cu subiect si predicat ca ii va cere acest lucru lui Putin, el a mentionat totusi ca "i s-ar putea" face aceasta solicitare lui Putin, potrivit AFP.Intrebat in legatura cu o posibila solicitare de extradare, Trump a raspuns: "Nu m-am gandit la asta". Dupa care a continuat: "Dar cu siguranta ca voi pune intrebari pe acest subiect, dar, inca o data, aceste lucruri s-au petrecut in timpul presedintiei (lui Barack) Obama".