Cum a aruncat FBI in aer planurile lui Trump de a relansa relatiile SUA-Rusia

Niciunul dintre jurnalistii prezenti in sala nu era pregatit sa asiste la o ruptura intre presedintele SUA si institutiile federale in fata a milioane de telespectatori, dar si a principalului "competitor", Vladimir Putin.a comentat pentru CNN, Anderson Cooper la scurt timp dupa incheierea conferintei in care Donald Trump a acuzat FBI in fata lui Vladimir Putin de "vanatoare de vrajitoare". "Singura intrebare pe care pot sa o pun e unde si cum s-a amestecat Rusia?", a spus acesta.Intalnirea dintre cei doi presedinti a fost puternic afectata de punerea sub acuzare de catre Robert Mueller, anchetatorul desemnat de Congres sa investigheze implicarea Rusiei in sistemul electoral american, a 12 agenti rusi aflati pe teritoriul SUA.Acesta din urma s-a prezentat calm dupa intalnirea de aproape 4 ore cu Trump, din care doua fata in fata, fara asistenti sau consilieri."Razboiul Rece este un lucru ce apartine de trecut, epoca unei confruntari ideologice acute a celor doua tari este un lucru indepartat, un vestigiu al istoriei. Situatia din lume s-a schimbat dramatic", a declarat Vladimir Putin. Acesta a vorbit despre necesitatea relansarii relatiilor dintre cele doua state, rezolvarea problemei amenintarii nucleare, interventie pentru stoparea fluxurilor migrationale din Siria si implicarea in lupta impotriva terorismului."Impreuna putem salva sute de mii de vieti", a spus si Donald Trump, incercand sa relanseze relatia cu Rusia, venind cu promisiunea ca "de azi inainte vor mai fi multe intalniri" intre cei doi lideri.Dar continuarea conferintei nu a facut decat sa contrazica aceasta promisiune pentru ca atat Donald Trump, cat si Vladimir Putin l-au atacat pe Robert Mueller pentru ancheta implicarii Rusiei in sistemul electoral din SUA, o ancheta ce-i deranjeaza pe amandoi."Puteti sa numiti un singur fapt care ar demonstra cu certitudine implicarea? Aceasta este o prostie totala, asa cum a mentionat mai devreme presedintele (Trump, n.red) . Da, publicul din Statele Unite a avut o anumita perceptie asupra candidatilor in timpul campaniei. Dar nu e nimic extraordinar in privinta asta. Acesta este un lucru obisnuit", a declarat Vladimir Putin, raspunzand la o intrebare legata de ancheta fostului sef FBI asupra interferentei Rusiei in alegerile din SUA.Donald Trump n-a reusit sa faca fata intalnirii cu Vladimir Putin. Desi era unul dintre cele mai importante puncte de pe agenda sa politica, a fost dominat de presedintele rus cu o experienta de 18 ani la putere. Putin a intarziat o ora la intalnire, punandu-l pe Donald Trump in situatia de a se intoarce din drumul spre summit.Desi multi comentatori au vorbit despre posibilitatea ca aceasta intalnire dintre cei doi presedinti sa reprezinte punctul de schimbare a actualei ordini mondiale, e greu de presupus ca acest fapt se va petrece din cauza ca exista o ruptura clara si mai vizibila ca oricand intre Donald Trump si institutiile politice ale SUA."Asadar, am o mare incredere in oamenii mei din agentiile de informatii, dar va voi spune ca presedintele Putin a fost extrem de puternic in a nega orice implicare. Si ceea ce a facut a fost o oferta incredibila. El s-a oferit sa-i primeasca pe oamenii care lucreaza la acest caz (anchetatorii FBI, n.red.) sa vina si sa lucreze cu anchetatorii lor (rusi, n.red.) in privinta celor 12 persoane (agentii rusi pusi sub acuzare in SUA, n.rd.) . Cred ca este o oferta incredibila", a declarat Donald Trump , criticand agentiile de informatii ale SUA care au anuntat in repetate randuri ca reprezentantii Rusiei incearca sa influenteze sistemul democratic american.Seful Casei Albe a continuat si la Helsinki confruntarea cu propriile probleme legate de ancheta lui Robert Mueller in ce priveste conexiunile dubioase dintre reprezentanti ai echipei sale de campanie si trimisi ai Kremlinului. In ciuda faptului ca Donald Trump a anuntat triumfator la conferinta de presa ca "presedintele rus a negat puternic si hotarat orice implicare in afacerile americane", mesajul nu a facut decat sa ingrijoreze mediile politice americane."Nu exista nicio indoiala ca Rusia a intervenit in alegerile noastre si continua sa incerce sa submineze democratia aici si in jurul lumii. Aceasta nu este doar constatarea comunitatii americane de informatii, ci si a Comitetului de informare al Camerei Reprezentantilor. Presedintele Donald Trump trebuie sa aprecieze ca Rusia nu este aliatul nostru. Nu exista nicio echivalenta morala intre Statele Unite si Rusia, care ramane ostila valorilor si idealurilor noastre fundamentale", a declarat Paul Ryan, Partidul Republican, liderul Camerei Reprezentantilor din SUA.Presedintele SUA a avut o saptamana grea si nereusita in Europa. A atacat Uniunea Europeana, numind-o "inamic", a facut spectacol la summit-ul NATO, facand presiuni pentru cresterea cheltuielilor de aparare. A avut un dialog dur cu Angela Merkel pe tema gazoductului Nord Stream 2, acuzand Germania ca are o relatia privilegiata cu Rusia in domeniul achizitiilor de combustibili.Dupa intalnirea de la Helsinki, presedintele SUA a lasat impresia ca singurul sau aliat e Vladimir Putin care a spus ca "Rusia poate oferi asistenta anchetatorilor americani daca acestia o cer", facand referire la un acord de asistenta mutuala in domeniul criminalitatii incheiat de cele doua state in 1991.Vladimir Putin a specificat in mai multe randuri ca statul rus nu e implicat in niciun fel in treburile americane, dar nu a negat posibilitatea ca persoane private sa aiba o alta agenda. Bineinteles, Putin l-a dat contra-exemplu de implicare pe miliardarul american George Soros care a finantat programe ale unor organizatii neguvernamentale de promovare a democratiei pe teritoriul Rusiei.