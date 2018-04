Donald Trump i-a propus lui Vladimir Putin o intrevedere la Washington

Ziare.

com

"In timpul unei conversatii telefonice intre cei doi presedinti, Trump a sugerat organizarea unei intalniri la Washington. Daca totul va decurge bine, sper ca partea americana nu va renunta la propunerea privind organizarea summitului", a spus Usakov, fara a mentiona o posibila data a summitului.Recent, Statele Unite au anuntat decizia de expulzare a 60 de diplomati rusi, ca reactie la atacul neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia in orasul britanic Salisbury. In afara de expulzarea diplomatilor, Casa Alba a dispus si inchiderea Consulatului rus din orasul american Seattle.Administratia Vladimir Putin a raspuns prin expulzarea a 60 de diplomati americani din Rusia si inchiderea Consulatului SUA din orasul Sankt Petersburg."Dupa conversatia constructiva care a atins mai multe subiecte, a aparut o noua problema in relatiile noastre bilaterale. In lumina acestor evenimente, este greu sa discutam despre posibilitatea organizarii unui summit. Vrem sa credem ca discutiile vor incepe. Vrem sa speram ca, intr-o buna zi, vom putea sa avem un dialog serios si constructiv, care va pune capat masurilor luate de americani in baza unor acuzatii nefondate. Rusia considera ca o astfel de evolutie ar fi importanta si benefica pentru ambele tari, precum si pentru comunitatea internationala", a mai declarat Iuri Usakov.Donald Trump a precizat ca probabil se va intalni in curand cu Vladimir Putin pentru a discuta despre armament, despre crizele din Coreea de Nord Ucraina si Siria