Dupa ce a umilit Europa, Trump s-a inclinat in fata lui Putin. Presa externa scrie despre "sarutul umed" al liderului american

Today's press conference in #Helsinki was one of the most disgraceful performances by an American president in memory.



My full statement on the #HelsinkiSummit: https://t.co/lApjctZyZl - John McCain (@SenJohnMcCain) July 16, 2018

I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful. - Jeff Flake (@JeffFlake) July 16, 2018

"Sarutul umed al lui Trump pentru Putin stabileste o noua ordine mondiala", titreaza Politico.eu Cotidianuldin Spania a pus pe prima pagina o fotografie cu cei doi lideri dand mana, insotita de titlul: "Trump si Putin: Atat de prieteni". Ziarul a scris ca "cei mai puternici lideri" din lume au ingropat Razboiul Rece si chestiunea amestecului Rusiei in alegerile din SUA, cel putin "deocamdata".Cotidienele spaniolesiau scris, de asemenea, ca Trump s-a dat pe langa Putin, in timp ce a criticat UE si propriile sale servicii de informatii.a titrat ca, dupa ce "a umilit Europa", Trump "s-a inclinat in fata lui Putin".titreaza: "Dupa Helsinki, Trump este 'slab' sau 'tradator'?".Intr-un articol amplu dedicat intalnirii dintre cei doi lideri, ziarul francez noteaza ca liderul de la Casa Alba s-a delimitat de serviciile sale dein fata presedintelui rus, iar acest lucru i-a atras critici vehemente."Lamentabil", "Incredibil", "Respingator", "Oribil", "Nepatriotic", "O rusine nationala" - au fost doar cateva dintre criticile venite "din stanga si din dreapta" cu privire la intrevederea celor doi sefi de stat, subliniazaDe asemenea, ziarul francezscrie, intr-un articol intitulat "Apropiindu-se de Putin, Trump distruge Partidul Republican", ca liderul american "a negat multe dintre convingerile sale de partid si pare sa incline spre incredere fata de Moscova".Ziarul britanica subliniat ca "Predarea lui Trump in fata lui Putin a fost intampinata cu furie de democrati si republicani"."Donald Trump a fost criticat dupa ce a esuat sa denunte ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA in conferinta comuna sustinuta cu Vladimir Putin. Criticile au venit din partea unor voci familiare, precum senatorii republicani John McCain si Jeff Flake, dar si Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, care au catalogat declaratiile lui Trump drept 'cea mai mare greseala a presedintiei sale'".Si site-ul postului de televiziune britanicarata ca in SUA s-a starnit o "avalansa de critici" dupa ce presedintele american a aparat Rusia in fata acuzatiilor ca a intervenit in prezidentialele din 2016.De asemenea, publicatiaa abordat acest subiect si consemneaza ca "presedintele Trump a devenit marioneta lui Putin", dupa summit-ul de la Helsinki."Marioneta lui Putin! Trump este batjocorit nemilos pe social media, dupa 'performanta rusinoasa' de la summit-ul cu liderul rus", titreaza publicatia britanica.Agentia de presase mentine echidistanta cu titlul "Trump il sustine pe Putin privind ingerintele Rusiei in alegeri", insa noteaza ca declaratiile liderului de la Casa Alba au starnit controverse in Statele Unite.Ziarele belgiene de limba francezasiau remarcat alegerea lui Trump "de a se alinia" cu Putin in detrimentul autoritatilor din tara sa pe subiectul amestecului Rusiei in alegerile din SUA din 2016, asa cum a titrat primul.Publicatia flamandaa scris ca felul de a se comporta al lui Trump a starnit indignare, in timp cea relatat ca cei doi lideri "au lucrat la relatia lor", sub titlul: "Spre un viitor mai bun".Cotidianul germantransmite ca presedintele american "s-a laudat" cu summit-ul "foarte productiv" cu Putin, in timp cea folosit ca titlu un citat din Trump: "Lumea vrea ca noi sa ne intelegem". Publicatia a mai observat aparenta "satisfactie" a celor doi lideri fata de summit-ul de la Helsinki si a scris ca acceptarea de catre Trump a declaratiei lui Putin ca Rusia nu s-a amestecat in alegerile din 2016 a atras "critici dure" in SUA.Postul de stiri european multilingvtitreaza: "Trump spune ca nu are niciun motiv' sa creada ca Rusia a intervenit in alegerile din SUA". Totusi, site-ul noteaza ca afirmatiile liderului american vin in contradictie cu concluziile rapoartelor intocmite de agentiile de intelligence si ale Comitetului de Informatii al Senatului.Amintim ca luni a avut loc mult asteptatul summit intre Donald Trump si Vladimir Putin. Intalnirea dintre cei doi a fost insa puternic afectata de ancheta privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, condusa de procurorul special Robert Mueller.In cadrul conferintei de presa comune, Trump a declarat: "Asadar, am o mare incredere in oamenii mei din agentiile de informatii, dar va voi spune ca presedintele Putin a negat extrem de puternic orice implicare. Si ceea ce a facut a fost o oferta incredibila.El s-a oferit sa-i primeasca pe oamenii care lucreaza la acest caz (anchetatorii FBI - n.red.) sa vina si sa lucreze cu anchetatorii lor (rusi - n.red.) in privinta celor 12 persoane (agentii rusi pusi sub acuzare in SUA - n.red.) . Cred ca este o oferta incredibila", criticand astfel agentiile de informatii ale SUA care au anuntat in repetate randuri ca reprezentantii Rusiei incearca sa influenteze sistemul democratic american.