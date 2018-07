Finlanda vrea sa reia controalele de la granita pentru intalnirea Trump-Putin

Ziare.

"Pentru a imbunatati securitatea, consideram ca reluarea controalelor de la granite este un lucru justificat", a declarat Kimmo Elomaa, oficial din Ministerul de Interne, relateaza Reuters.Acesta a adaugat ca scopul este impiedicarea accesului persoanelor care ar putea deranja ordinea publica si securitatea in timpul summit-ului.Guvernul va lua decizia finala in cadrul unei intalniri de vineri. Summit-ul va avea loc luni, 16 iulie, la Helsinki. Mai multe proteste au fost planificate in perioada vizitei celor doi presedinti in Helsinki. Cel mai mare va avea loc duminica si va promova pacea, problemele de mediu, drepturile omului si democratia.Cele 26 de tari europene din Spatiul Schengen au un acord prin care toti cetatenii pot circula liber, fara controale la granita.Finlanda a reluat controalele la granita in 2008, pe perioada intalnirii ministrilor de Externe ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare din Europa.