La ce sa ne asteptam de la intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin

Russia continues to say they had nothing to do with Meddling in our Election! Where is the DNC Server, and why didn't Shady James Comey and the now disgraced FBI agents take and closely examine it? Why isn't Hillary/Russia being looked at? So many questions, so much corruption! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018

Cei doi lideri vor discuta, cel mai probabil, despre ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, razboiul din Siria, anexarea regiunii Crimeea de catre Rusia, dar si reducerea numarului de arme nucleare la nivel mondial."Sunt multe chestiuni de abordat intr-o intrevedere de doar 4 ore si este incert asupra caror subiecte vor cadea de comun acord sau nu. Insa intrebarea care sta pe buzele tuturor este 'care dintre cei doi va avea mai mult succes in a-si atinge scopurile?'", noteaza site-ul de opinii Vox. Expertii sustin ca Putin il va intrece in mod clar pe Trump."Pentru Putin, Trump este un fel de idiot util", spune Andrei Kolesnikov, un jurnalist rus. De altfel, un oficial al Departamentului de Stat, care a dorit sa isi pastreze anonimatul, impartaseste acelasi sentiment. Acesta a declarat pentru New Yorker: "Omul nostru (Donald Trump - n.red.) este ca un boxer amator care intra in ring cu Muhammad Ali".Desigur, este posibil ca atat Trump, cat si Putin sa obtina rezultate pozitive din aceasta intrevedere, noteaza sursa citata.Iata care sunt, cel mai probabil, subiectele care vor fi abordate de cei doi lideri, dar si ce rezultate ar putea obtine fiecare.Vineri, cu doar 3 zile inainte de mult asteptata intalnire, Mueller a anuntat ca pune sub acuzare 12 agenti rusi pentru implicare in alegerile castigate de Trump Procurorul special Robert Mueller a explicat ca cei 12 agenti, toti ofiteri GRU (serviciul rusesc de spionaj militar), au compromis reteaua de calculatoare folosite in campania lui Hillary Clinton, de unde au sustras mii de email-uri din conturile membrilor staff-ului Comitetului National Democrat si ale lui John Podesta, seful echipei de campanie a lui Hillary Clinton.Apoi s-au coordonat cu organizatii precum WikiLeaks si au facut publice continuturile email-urilor. Totusi, Rod Rosenstein, procuror general adjunct al SUA, le-a spus reporterilor ca nu este clar daca aceste actiuni au influentat intr-adevar rezultatul alegerilor.Acest subiect - dar si interferenta Rusiei in alegeri, in sens larg - va fi cel mai important dintre cele abordate de cei doi presedinti.Trump a spus ca "desigur" ca va aduce in discutie ingerintele Rusiei, insa se asteapta ca Putin sa fie reticent. "Ce pot sa fac? S-ar putea sa nege acest lucru", a spus Trump in conferinta de presa sustinuta dupa summit-ul NATO, joi. "Tot ce pot sa fac este sa il intreb 'Ai facut-o?' si sa-i spun 'Nu o mai face alta data'. Dar s-ar putea sa nege", a completat atunci presedintele american.Oricum, noteaza publicatia Vox , nu ar fi prima oara cand Vladimir Putin neaga implicarea in alegerile din SUA. A mai facut-o in 2017, cand s-a intalnit cu Donald Trump la summit-ul G20 in luna iulie. Atunci Trump l-a crezut si, probabil, il va crede din nou.Tweet-ul lui Trump este o confirmare a faptului ca acesta il crede pe Vladimir Putin, ceea ce este surprinzator, in contextul in care toate dovezile arata ca Putin l-a mintit in fata. Trei agentii de informatii americane au concluzionat anul trecut ca Rusia a intervenit in alegeri, iar Comitetul de Informatii al Senatului, condus de Partidul Republican, a sustinut raportul chiar luna aceasta.Trump vrea sa retraga trupele americane din Siria, in timp ce Putin vrea ca aliatul sau, presedintele sirian Bashar al-Assad, sa ramana la putere, chiar si dupa 7 ani de razboi civil. Cei doi lideri ar putea ajunge la o intelegere, dar cel mai probabil va fi una proasta pentru SUA.Contextul: SUA are 2,000 de militari in Siria, scopul declarat fiind sa invinga Statul Islamic. Incearca sa obtina asta prin sprijinirea fortelor kurde care au preluat conducerea in lupta anti terorism, lucrand de asemenea cu alte parti, intr-o coalitie anti Stat Islamic.Totusi, SUA este si de partea celor care vor sa il indeparteze pe Assad de la putere, iar acest lucru nu convine Rusiei, care a fost principalul sprijin militar si politic al lui Assad in timpul razboiului civil.Deci, nu este surprinzator ca Trump sa vrea sa discute despre acest lucru cu Putin. Ceea ce va fi insa surprinzator este intelegerea la care cei doi vor cadea privind aceasta chestiune.Cum ar putea arata acordul? Rusia promite sa nu mai atace micul contingent de luptatori american din sud-vestul Siriei, din apropierea frontierei cu Iordania, zona cunoscuta drept provincia Daraa pe care fortele pro Assad au reusit sa o recaptureze saptamana aceasta.Daca Putin se tine de promisiune, Trump ar avea sansa sa retraga trupele americane care sustin fortele antiguvernamentale.Si asta nu e tot: Trump vrea, de asemenea, ca Rusia sa asigure ca nu vor mai fi lupte intre rebelii anti Assad si fortele pro regimului in sud-vestul Siriei, dar si ca organizatiile controlate de iranieni, precum Hezbollah, nu pot intra in regiune.Ce ar oferi Trump in schimb? Ei bine, nu ar impiedica eforturile Moscovei de a-l ajuta pe Assad in incercarea de a-si consolida controlul asupra tarii, chiar daca trupele americane duc o lupta apriga impotriva Statului Islamic, in Siria.In luna iunie, Trump le-a spus liderilor aflati la summit-ul G7 desfasurat in Quebec (Canada) ca regiunea Crimeea ar putea la fel de bine sa apartina Rusiei pentru ca majoritatea oamenilor de acolo vorbesc rusa.Joi, la summit-ul NATO, a spus ca e o intrebare "interesanta" daca SUA vor recunoaste sau nu anexarea regiunii de catre Rusia, evocand faptul ca statul rus a construit aici poduri si un port de submarine.Rusia petrece mult timp facand propaganda, incercand sa-i convinga pe rusi si pe cetatenii regiunii Crimeea ca peninsula este intr-adevar parte a Rusiei. De exmplu, la un moment dat, liderul rus a condus un camion portocaliu de-a lungul unui pod ce leaga Rusia de Crimeea, momentul fiind transmis live. Mesajul lui Putin a fost clar: "Detin acest loc acum".Din acest motiv ar fi uimitor ca Trump sa decida sa recunoasca anexarea regiunii. Anexarea in 2014 a peninsulei Crimeea de catre Rusia a fost pentru prima data dupa al doilea Razboi Mondial cand o tara a anexat teritoriul unui stat european, conform Washington Post. In cazul in care Trump va spune "Sigur, Putin, Crimeea este a ta", ar da peste cap intreaga perioada postbelica, pentru ca SUA ar aproba efectiv preluarea ostila a teritoriului.Acest lucru ar putea chiar incuraja Rusia sa ia in considerare anexarea altor teritorii din Europa, inclusiv din estul Ucrainei. Nu este clar daca Trump poate fi de acord in mod unilateral ca regiunea Crimeea face parte din Rusia: in iulie 2017, Congresul a legiferat ca SUA "nu pot recunoaste niciodata anexarea ilegala a Crimeei de catre Guvernul Federatiei Ruse".Dar indiferent de asta, daca Trump spune ca peninsula este parte din Rusia, sau cel putin refuza sa atace acest subiect, va fi un castig urias pentru Putin.Exista si sansa unui posibil rezultat pozitiv in urma acestui summit: extinderea tratatului nuclear New START incheiat intre SUA si Rusia, in 2010, privind reducerea numarului de arme nucleare.New Start, cunoscut si sub numele de Tratatul pentru Reducerea Armelor Nucleare Strategice, este un acord ce a intrat in vigoare in 5 februarie, 2011, in timpul Administratiei Obama. Obiectivul tratatului, in esenta, este de a limita dimensiunea arsenalelor nucleare americane si rusesti, cele mai mari din lume.Documentul permite Washington-ului si Moscovei sa tina cont de programele nucleare ale fiecaruia prin inspectii stricte si schimb de date - impiedicand astfel neincrederea fata de planurile nucleare si militare ale celor doua tari.Trataul ramane in vigoare pana in 2021 , dar cei doi lideri pot cadea de comun acord sa ii extinda valabilitatea cu pana la 5 ani. Daca tratatul expira in 3 ani, totusi, fiecare parte pierde informatii cruciale despre programul nuclear al celeilalte parti.Summit-ul de la Helsinki ar fi un moment bun pentru a ajunge la o intelegere nucleara intre cele doua tari, deoarece acestea sunt intr-adevar intr-o cursa a armelor, potrivit expertilor.Trump intentioneaza sa dezvolte bombe nucleare mai noi si de dimensiuni reduse, in parte pentru a le face mai usor de utilizat, potrivit BBC. Putin, intre timp, si-a anuntat planurile de a crea o racheta "invincibila" cu capcana nucleara, care sa poata evita orice sistem de aparare al Americii.New START nu limiteaza crearea acestor tipuri de arme, dar ar mai impune unele limite pentru cele mai puternice arme detinute de cele doua tari.De aceea, majoritatea expertilor in domeniul nuclear ar prefera ca Trump sa fie de acord cu o astfel de intelgere."Ar trebui sa fie la mintea cocosului", spune Kingston Reif, expert in proliferarea nucleara de la Asociatia pentru Controlul Armelor.Deci summit-ul Trump-Putin va fi probabil unul de fond. Dar majoritatea spera ca aceasta intalnire sa intre in istorie pentru motivele corecte, si nu pentru modul in care Putin ii va da clasa lui Trump in ce priveste diplomatia.