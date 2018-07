Proteste la Helsinki inainte de summitul Trump-Putin (Video)

Ziare.

com

Donald Trump va ajunge la Helsinki in a doua parte a zilei de duminica.Site-ul NowThis Politics a transmis live protestele din capitala Finlandei:De asemenea, agentia de stiri AFP a postat un videoclip pe YouTube:Proteste similare au avut loc si in Scotia si la Londra, unde Trump a efectuat vizite recent. Astfel, zeci de mii de oameni au participat sambata la un mars pe strazile din Edinburgh, precum si in apropiere de statiunea de golf unde liderul de la Casa Alba si-a petrecut weekendul, in cadrul unei vizite private in Scotia.Cu o zi inainte, in jur de 250.000 au protestat la Londra fata de vizita lui Donald Trump.Finlanda a gazduit de-a lungul timpului mai multe intalniri dintre presedinti americani si omologii lor rusi, ca urmare a pozitiei sale geografice si a statului sau perceput ca neutru.C.S.