Putin: Nu imi pasa deloc daca anumiti cetateni rusi au incercat sa interfereze in alegeri americane

"De ce ati decis ca autoritatile ruse, inclusiv eu, au oferit permisiune cuiva sa faca asta? Si ce daca ar fi vorba despre cetateni rusi? Sunt 146 de milioane de rusi. Nu imi pasa deloc... Acesti cetateni nu reprezinta interesele statului rus. Poate ca nici macar nu sunt rusi.Poate ca sunt ucraineni, tatari, evrei, dar cu cetatenie rusa. Inclusiv aceste aspecte trebuie verificate. Poate ca au dubla cetatenie sau doar drept de sedere. Poate ca americanii i-au platit pe acesti oameni sa actioneze. Cum putem sti asta? Eu nu stiu", a spus Putin in interviul oferit jurnalistei Megyn Kelly.Intrebat daca nu este interesat de faptul ca anumiti cetateni rusi ar putea prejudicia democratia din SUA, presedintele Rusiei a replicat ca nu a vazut nicio dovada privind activitati care au incalcat legea americana sau cea rusa."In Rusia nu putem urmari penal pe nimeni atat timp cat nu au incalcat legile tarii. Cel putin sa ne trimita o foaie de hartie in acest sens... un document. Sau macar o cerere oficiala, pentru a o analiza. Ar putea cineva sa creada ca Rusia, de la mii de mile departare... a influentat rezultatul alegerilor americane? Nu suna ridicol? Nu este obiectivul nostru sa interferam. Si nici nu vad ce am obtine daca am face asta, nu e nicio miza", a mai spus Vladimir Putin.Liderul de la Kremlin l-a catalogat pe omologul sau american "un om de afaceri cu o experienta vasta" si "un om care invata repede", desi este nou in politica."El intelege ca, daca este necesar sa stabilesti o relatie de cooperare cu cineva, atunci trebuie sa-ti tratezi partenerul actual sau potential cu respect. Angajandu-te in acuzatii reciproce si insulte, este un drum care nu duce nicaieri", a declarat Vladimir Putin.Recent, Vladimir Putin, a declarat ca politica Statelor Unite de a impune sanctiuni este un semn de slabiciune, adaugand ca este dezamagit de dinamica relatiilor bilaterale ruso-americane.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile. Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.Echipa procurorului special Robert Mueller a dispus inculparea a 13 cetateni rusi si a trei firme, pentru ingerinte in scrutinul prezidential din 2016 in cadrul unei presupuse conspiratii pentru favorizarea lui Donald Trump si defavorizarea lui Hillary Clinton.