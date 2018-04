Putin raspunde criticilor aduse de Trump: Pot duce la cele mai grave consecinte. Atacul chimic din Siria, o inventie

Ziare.

"Trebuie inca o data sa avertizam ca o interventie militara pentru pretexte inventate si fabricate in Siria, unde se afla soldati rusi la cererea guvernului sirian legitim, este total inacceptabila si poate duce la cele mai grave consecinte", a declarat Ministerul rus al Afacerilor Externe intr-un comunicat.Diplomatia rusa a calificat drept "provocari" acuzatiile referitoare la atacuri chimice ale fortelor siriene impotriva rebelilor din Duma, ultima enclava rebela din Ghouta orientala, unde raiduri ale regimului au provocat de zeci de morti in randul civililor vineri si sambata."Scopul acestor speculatii (...) este de a-i acoperi pe teroristi si opozitia radicala care resping o rezolvare politica a conflictului, in timp ce incearca sa justifice un eventual atac violent din exterior", a adaugat acest comunicat, publicat inainte de reactia lui Donald Trump ca Damascul va "plati un pret mare" pentru acest "atac chimic fara sens".Anterior, seful Centrului rus pentru reconcilierea partilor aflate in conflict in Siria, generalul Iuri Evtusenko, a dezmintit categoric informatiile despre un atac chimic."Suntem pregatiti, odata ce Duma va fi eliberat, sa trimitem imediat specialisti rusi in aparare nucleara, chimica si biologica pentru a colecta datele care vor confirma ca aceste afirmatii sunt complet inventate", a adaugat el.Apararea Civila Siriana, cunoscuta si sub numele de "Castile Albe", o grupare insurgenta si opozitia in exil au acuzat regimul ca a efectuat un atac chimic sambata in Duma. Intr-un comunicat comun, Castile Albe si ONG-ul medical Syrian American Medical Society (SAMS) au afirmat ca 48 de persoane au fost ucise in acest atac.Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a raportat, la randul sau, zeci de cazuri de sufocare, printre care si unele mortale, fara a se pronunta totusi cu privire la utilizarea sau nu a armelor chimice.