Rusia ii da dreptate lui Trump: Prostia si stupiditatea Statelor Unite au stricat relatiile dintre noi

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

After meeting with Russian President Putin for more than two hours, U.S. President Trump says summit is a "very good start for everybody." https://t.co/eV9xTjGkVg pic.twitter.com/O0nA29efuN - Breaking News (@BreakingNews) July 16, 2018

"Suntem de acord", a raspuns, pe Twitter, Ministerul rus de Externe, unui tweet in care Trump a criticat "prostia si stupiditatea" Statelor Unite, pe care a dat vina strarii proaste a relatiilor cu Rusia."Relatia noastra cu Rusia nu a fost NICIODATA mai proasta, din cauza multilor ani de prostie si stupiditate a Statelor Unite, iar acum a Vanatori de Vrajitoare False!" a scris locatarul Casei Albe pe Twitter.Trump a promis sa ridice problema amestecului Rusiei in alegerile din Statele Unite in intalnirea cu Putin, insa nu a facut-o cand a discutat agenda intalnirii, atunci cand s-au intalnit, luni.In schimb, Donald Trump apreciaza ca summitul sau cu Vladimir Putin "a inceput bine". Locatarul Casei Albe a catalogat - in timp ce era asezat la masa, in fruntea unei echipe de consilieri de rang inalt, in fata celei conduse de Putin - drept "un inceput bun, un inceput foarte bun pentru toata lumea".Aceasta masa are loc dupa o intalnire tete-a-tete de peste doua ore intre presedintii americani, la care au fost prezenti doar translatorii.Casa Alba a programat ca aceasta intalnire in privat sa dureze 90 de minute, insa s-a prelungit.Alaturi de Trump, la masa au luat loc secretarul de Stat Mike Pompeo, ambasadorul american in Rusia Jon Huntsman si alti consilieri de rang inalt.Dupa masa, Trump si Putin sustin o conferinta de presa comuna.Aceasta nu este prima intalnire atat de lunga intre cei doi presedinti. Ei au discutat, anul trecut, timp de peste doua ore. La mijlocul intalnirii de atunci, Prima Doamna Melania Trump a fost trimisa sa ajute la incheierea intalnirii. Insa Trump si Putin au continuat sa discute inca o ora.