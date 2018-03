Serbia se ofera sa gazduiasca o intalnire intre Donald Trump si Vladimir Putin

Ziare.

com

"Propunem organizarea la Belgrad a unei intalniri intre Trump si Putin. Nu exista un loc mai bun decat Serbia", a afirmat Ivica Dacici vineri.Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia , Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential. Liderul de la Casa Alba a precizat ca probabil se va intalni in curand cu Vladimir Putin pentru a discuta despre armament, despre crizele din Coreea de Nord, Ucraina si Siria. "Probabil ne vom intalni in viitorul nu prea indepartat pentru a discuta despre cursa inarmarii, care scapa de sub control", a precizat liderul de la Casa Alba.Ulterior, Donald Trump si-a justificat decizia de a-l felicita, in pofida sfaturilor consilierilor prezidentiali, pe Vladimir Putin, liderul de la Casa Alba criticand dur "presa stirilor false" care "a innebunit" ca el nu l-a "insultat" pe seful statului rus."L-am sunat pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru a-l felicita pentru victoria electorala (in trecut, l-a sunat si fostul presedinte Barack Obama). Presa de tip Stiri False a innebunit, deoarece ar fi vrut sa il insult. Presa se inseala! Relatiile bune cu Rusia (si cu altii) sunt un lucru bun, nu un lucru rau", a argumentat Donald Trump."Aceste relatii ne pot ajuta sa rezolvam probleme precum Coreea de Nord, Siria, Ucraina, reteaua Stat Islamic, Iranul si chiar eventuala cursa a inarmarii. (...) Pace prin putere!", a spus Donald Trump.Decizia lui Donald Trump de a-l suna pe Vladimir Putin a fost criticata de senatorul republican John McCain, care a afirmat ca un presedinte al SUA "nu ar trebui sa felicite dictatori pentru castigarea unor alegeri simulate". De asemenea, potrivit cotidianului The Washington Post si site-ului Axios.com, consilierii prezidentiali ii recomandasera lui Donald Trump sa nu ii transmita felicitari lui Vladimir Putin.