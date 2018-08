SUA considera Rusia responsabila pentru atacul neurotoxic din Marea Britanie si vor impune sanctiuni

Ziare.

"Statele Unite au stabilit, in virtutea Legii din 1991 privind controlul armelor chimice si biologice si eliminarii mijloacelor de razboi , ca Guvernul Federatiei Ruse a utilizat arme chimice sau biologice prin incalcarea legislatiei internationale sau a folosit arme chimice sau biologice letale impotriva propriilor cetateni", a declarat miercuri seara Heather Nauert, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat.Administratia de la Washington va impune sanctiuni Rusiei, care vor intra in vigoare pe 22 august.Marea Britanie si alte tari occidentale din cadrul NATO si Uniunii Europene au atribuit Rusiei atacul neurotoxic comis pe 4 martie in oraselul britanic Salisbury vizandu-l pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia Skripal. Cei doi si-au revenit in urma atacului, dar, o femeie intoxicata in iulie cu aceeasi substanta a decedat.Administratia Vladimir Putin a negat orice implicare in acest atac si a cerut dovezi concrete, propunand sa participe la investigatie. Moscova a acuzat Guvernul Theresa May de lipsa de transparenta privind starea celor doi cetateni rusi.Moscova a sugerat in mai multe randuri ca atacul ar putea fi o inscenare care ar avea obiectivul sanctionarii Rusiei. Londra sustine ca Serghei Skripal si fiica lui au fost in stare grava. Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a catalogat drept "revoltator" refuzul Marii Britanii de a oferi acces consular la cei doi cetateni rusi. Moscova a cerut dovezi concrete ca atacul neurotoxic din Marea Britanie a avut loc.Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat ca Rusia are informatii credibile ca in casa din Salisbury a lui Serghei Skripal, unde autoritatile britanice sustin ca a avut loc atacul chimic, erau animale. "Unde sunt animalele? In ce stare sunt? Este vorba de creaturi vii; daca a fost folosita o substanta chimica de acest gen in casa, aceste creaturi vii ar fi trebuit sa fi fost ranite", a argumentat Maria Zaharova.Moscova a cerut Londrei sa ofere dovezi ca atacul chimic din oraselul Salisbury nu a fost comis de serviciile secrete britanice, avertizand ca, in caz contrar, va considera ca este o agresiune la adresa unor cetateni rusi."O analiza a tuturor circumstantelor ne conduce sa ne gandim la posibila implicare a serviciilor secrete britanice" in atacul neurotoxic din Salisbury. Daca partii ruse nu ii vor fi prezentate dovezi impotriva acestei ipoteze, vom considera ca avem de-a face cu o tentativa de ucidere a cetatenilor nostri ca rezultat al unei provocari politice majore", a comunicat Ministerul de Externe de la Moscova.Centrul de cercetare al armatei britanice a anuntat ca nu poate demonstra ca substanta neurotoxica folosita in atacul care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal a fost fabricata in Rusia. "Am reusit sa stabilim ca este vorba de Noviciok, o substanta neurotoxica de tip militar. Nu am putut identifica sursa cu precizie, dar am furnizat date stiintifice Guvernului, care apoi a coroborat informatii din alte surse pentru a ajunge la concluziile la care au ajuns", a afirmat Gary Aitkenhead, directorul Laboratorului pentru Tehnologie si Studii in domeniul Apararii din baza Porton Down.Zeci de tari au expulzat aproximativ 150 de diplomati rusi in contextul acestei crize, Statele Unite expulzand 60. In replica, Administratia Vladimir Putin a expulzat acelasi numar de diplomati din tarile respective.