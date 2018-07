Summit-ul dintre Donald Trump si Vladimir Putin incepe cu stangul: Liderul rus a intarziat

Putin is running a bit late, but he's arrived here in Helsinki. pic.twitter.com/JROj8ou7HT - William Gallo (@GalloVOA) July 16, 2018

President Trump and Melania were scheduled to leave their hotel 26 minutes ago. Pool says they are still waiting, presumably on Putin. https://t.co/uHI4yIU4Nu - Kaitlan Collins (@kaitlancollins) July 16, 2018

Summit was set to begin 11 minutes ago, but leaders are not at the palace yet. It appears Putin is holding up Trump. Keeping people waiting is the Russian president's MO to assert dominance. - Philip Rucker (@PhilipRucker) July 16, 2018

Avionul prezidential a aterizat cu aproape o ora intarziere.Astfel, a confirmat un reporter pentru The Guardian, Donald Trump si-a amanat si el plecarea spre Palatul Prezidential din Helsinki, unde va avea loc summit-ul dintre cei doi lideri de la nivel mondial.Presedintele american este cazat la hotelul Hilton din Helsinki, amplasat in apropiere de centrul orasului. Trump trebuia sa paraseasca hotelul la ora locala 12:40, insa acesta si-a amanat plecarea, pentru ca aeronava cu care a venit Vladimir Putin nici macar nu aterizase in Helsinki la acea ora.Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a lui Trump, a refuzat sa raspunda intrebarilor privind aceasta intarziere.Totusi, mai multi jurnalisti americani au notat pe Twitter intarzierea liderului rus.Ramane de vazut cum si daca va afecta acest incident intalnirea dintre cei doi sefi de stat.Jurnalistul Philip Rucker de la Washington Post noteaza ca presedintele rus obisnuieste sa-si lase interlocutorii sa astepte, aparent fiind o tactica prin care isi manifesta dominatia fata de alti lideri.De exemplu, la o intrevedere pe care a avut-o in 2014 cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, Putin a lasat-o sa astept aproape 5 ore, arata The Guardian.De asemenea, fostul presedinte Barack Obama a trebuit sa il astepte 40 de minute pe liderul rus, in 2012, cand cei doi au avut o intrevedere, iar Papa Francisc a fost nevoit si el sa il astepte pe Putin 50 de minute.La o intalnire cu regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, Putin a intarziat, de asemena, 14 minute.