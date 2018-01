Trezoreria Statelor Unite anunta noi sanctiuni impotriva Rusiei, pe baza Listei oligarhilor copiata din Forbes

Ziare.

"In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare. Va fi peste cateva luni, sau poate intr-o luna, vreau sa fiu prudent cu acest angajament", a declarat Mnuchin.Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, marti, o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei. Lista a fost ceruta de catre Congresul SUA, care a adoptat in 2017 o lege care prevede sanctiuni impotriva Rusiei pentru ingerinte in alegerile prezidentiale din 2016. Acest raport a fost denumit de catre presa "Lista lui Putin", "Lista oligarhilor", "Raportul Kremlin".Raportul contine numele aproape tuturor membrilor administratiei prezidentiale din Rusia , pana la purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin , Dmtri Peskov, precum si premierul Dmitri Medvedev , sefii institutiilor de stat ruse, primari, guvernatori si parlamentari. Au fost inclusi si liderii ai unor corporatii din sectorul public, dar si privat, catalogati drept "oligarhi".Administratia Trump a recunoscut marti ca asemanarea izbitoare intre raportul abia publicat de Departamentul american al Trezoreriei cu privire la oligarhi rusi si lista celor mai bogati rusi din 2017 publicata de revista Forbes nu este o coincidenta.Un purtator de cuvant al Departamentului a confirmat ca anexa neclasificata a raportului provine din clasamentul Forbes al "celor mai bogati oameni de afaceri din Rusia in 2017".Dezvaluirea este susceptibila sa provoace critici cu privire la rigoarea raportului Departamentului de Stat si sa consolideze ideea ca lista spune in principal care este elita rusa si nu o dezvaluire oficiala a coruptiei politice din jurul Kremlinului, asa cum sugereaza unii congresmeni americani.Despre aceasta lista, presedintele rus Vladimir Putin a comentat ironic ca faptul ca nu apare pe ea afecteaza relatiile ruso-americane."Este, evident, un gest neamical si care complica relatiile ruso-americane, aflate deja intr-o stare dificila, si afecteaza relatiile internationale in ansamblul lor", a declarat, ironic, Putin intr-un discurs tinut in fata sustinatorilor sai.