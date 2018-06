Trump a spus ca este posibil sa se intalneasca cu Putin in aceasta vara

Ziare.

com

Posibilitatea unei intalniri dintre cei doi a aparut in timpul convorbirii telefonice dintre ei din aprilie.Vorbind in fata reporterilor la Casa Alba, Trump l-a atacat si pe fostul presedinte Barack Obama."Presedintele Obama a pierdut Crimeea, doar ca sa intelegeti. Vreau sa o spun clar ca sa se interpreteze corect. Presedintele Obama a pierdut Crimeea. Este vina lui. Pentru ca Putin nu l-a respectat pe presedintele Obama, nu ne-a respectat tara si nu a respectat Ucraina", a declarat Trump.De asemenea, Trump a reluat ideea ca Rusia ar trebui readmisa in G7 Cred ca este mai bine cu Rusia membra decat in afara . La fel ca in situatia cu Coreea de Nord si in general, este mai bine se te intelegi cu ei", a afirmat Trump.