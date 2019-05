Trump anuleaza taxele la importurile de otel si aluminiu din Canada si Mexic

Ziare.

"Tocmai am ajuns la un acord cu Canada si Mexicul", a anuntat Donald Trump, subliniind ca produsele americane vor fi scutite de taxe vamale sau vor trebui platite taxe foarte mici. Un anunt care pune capat unui conflict comercial de mai multe luni, noteaza AFP.In iunie, Donald Trump a impus o taxa de 25% asupra importurilor de otel si de 10% asupra celor de aluminiu provenind din Canada. In replica, Ottawa a taxat cu 16,6 miliarde de dolari canadieni (11 miliarde de euro) produse americane, pe fondul renegocierii Acordului Nord-American de Comert Liber initiata de Washington.Intr-un comunicat comun, Canada si Statele Unite s-au angajat sa elimine, in termen de doua zile, pe de o parte taxele vamale impuse asupra otelului si aluminiului, iar pe de alta parte tarifele impuse ca represalii de Canada marfurilor americane.De asemenea, vor pune capat "tuturor procedurilor care le opun in instanta la Organizatia Mondiala a Comertului", Canada, cel mai mare furnizor de otel si aluminiu pentru SUA, depunand o plangere pe langa aceasta organizatie in iunie 2018.In plus, vor fi luate masuri comune pentru a impiedica "importul de otel si aluminiu subventionate in mod neloial si/sau vandute la pret de dumping" si "transbordarea otelului si aluminiului fabricate in alta parte decat in Canada sau in Statele Unite catre o alta tara".Aceste masuri vizeaza in principal China, a estimat Canadian Imperial Bank of Commerce intr-un comunicat, potrivit AFP.