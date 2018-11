Trump ar putea anula intalnirea cu Putin. Kremlinul nu stie nimic

Ziare.

Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant de la Kremlin, a declarat ca Administratia de la Moscova a luat la cunostiinta remarcile presedintelui american Donald Trump, dar intalnirea bilaterala a fost deja aprobata si pregatirile continua, relateaza Reuters.Presedintele american Donald Trump a transmis, marti, ca ia in considerare anularea intalnirii cu omologul sau rus Vladimir Putin din cadrul summit-ului G20 din Argentina, in contextul conflictului dintre Rusia si Ucraina.Inainte sa ia o decizie finala, presedintele american a declarat ca asteapta "un raport complet" de la echipa sa de securitate nationala privind incidentul.Ambarcatiuni ale Serviciului Federal rus de Securitate (FSB) au deschis focul spre trei nave militare ucrainene, capturandu-le si arestand 23 de membri ai echipajelor. Cele trei nave militare ucrainene se aflau in largul fostei provincii ucrainene Crimeea, anexata de Rusia in anul 2014. Ucraina a denuntat o "agresiune" a Rusiei.Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca spera sa se intalneasca cu Donald Trump in cadrul summit-ului G20."Sper ca voi putea sa vorbesc cu Trump in Argentina. Sper ca vom putea discuta despre barierele comerciale. In general, Trump are o atitudine pozitiva", a declarat Putin in cadrul unui forum economic din Moscova.